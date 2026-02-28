Ditonellapiaga e TonyPitony vincono la serata delle cover

La quarta serata del Festival di Sanremo 2026 è stata un grande successo, con l’assegnazione del premio per le migliori esibizioni di duetti e cover. A trionfare in questa edizione è stata Ditonellapiaga, che ha duettato con TonyPitony. La serata è iniziata con un medley di brani interpretati da Laura Pausini, mentre il palco dell’Ariston ha accolto anche Alessandro Siani, ospite a sorpresa, e Bianca Balti, conduttrice della serata insieme a Carlo Conti.
La competizione ha visto sul palco trenta big in gara, accompagnati dai loro ospiti, e si è conclusa con il vincitore decretato dal Televoto, dalla Giuria della Sala Stampa TV e Web, e dalla Giuria delle Radio. Tra i momenti più discussi della serata, il bacio tra Levante e Gaia al termine della loro esibizione ha attirato l’attenzione del pubblico e dei media.
Durante la serata, Gabbani ha intrattenuto il pubblico con una performance live al Suzuki Stage, mentre Max Pezzali ha partecipato in collegamento dalla nave Costa Toscana. Non è mancata l’improvvisazione di Gianni Morandi sul palco, che ha aggiunto un ulteriore elemento di sorpresa all’evento. La serata si è conclusa con la consegna del premio alla carriera a Caterina Caselli, celebrando il suo contributo alla musica italiana.
Poco dopo l’01:30, Carlo Conti, insieme a Laura Pausini, Alessandro Siani e Bianca Balti, ha invitato sul palco il Presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, per annunciare il premio per la migliore cover. La vittoria di Ditonellapiaga e TonyPitony è stata accolta con entusiasmo dal pubblico presente.
La classifica finale dalla prima alla decima posizione è la seguente:
Luche con Grignani, Falco a metà
Ditonellapiaga con TonyPitony
Sayf con Alex Britti e Mario Biondi, Hit the Road Jack
Arisa con il Coro del Teatro Regio di Parma, Quello che le donne non dicono
Bambole di Pezza con Cristina D’Avena, Occhi di gatto
Tredici Pietro con GALEFFI, FUDASCA & BAND, Vita
Sal Da Vinci con Michele Zarrillo, Cinque giorni
LDA e Aka7even con Tullio De Piscopo, Andamento Lento
Nayt con Joan Thiele, La canzone dell’amore perduto
Dargen D’Amico con Pupo, Su di noi
