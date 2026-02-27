Il versetto poco citato che genera dibattito e riflessione nella Chiesa





Il passo a cui spesso si fa riferimento è Vangelo secondo Matteo 7:21:





“Non chiunque mi dice: ‘Signore, Signore’, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli.”

Queste parole attribuite a Gesù non criticano l’apparenza religiosa in sé, ma la distanza tra ciò che professiamo e ciò che viviamo. Non parlano di popolarità spirituale, di miracoli o di consenso pubblico. Parlano di obbedienza autentica.

Questo brano non è nascosto né censurato. È nella stessa Bibbia letta ogni giorno da milioni di persone. La sua forza sta nel fatto che sposta l’attenzione verso l’interno. La questione non è quanto sappiamo pregare, ma se la nostra vita riflette davvero la volontà di Dio.

Fede di superficie vs. trasformazione reale

Il messaggio è chiaro: la fede non si misura dalle dichiarazioni, ma dai frutti.

Gesù non si riferisce a estranei o increduli. Parla di persone che hanno persino profetizzato e compiuto opere “nel suo nome”. Ed è proprio questo che rende l’avvertimento così forte: l’attività religiosa, da sola, non equivale a una relazione autentica con Dio.

Questo invita a un esame personale:

Vivo secondo ciò che affermo di credere?

La mia fede sta plasmando il mio carattere?

La mia vita privata è coerente con le mie parole pubbliche?

La Scrittura insegna costantemente che la fede autentica produce frutti visibili: umiltà, disciplina, compassione, giustizia, integrità.

Purezza e lotte interiori

Nel corso della storia cristiana, i temi legati alla sessualità sono stati spesso delicati e controversi. Alcuni comportamenti vengono interpretati come spiritualmente pericolosi; altri sono letti in chiave psicologica o medica.

Serve equilibrio.

La Bibbia incoraggia chiaramente purezza e autocontrollo (1 Corinzi 6:18–20). Allo stesso tempo, presenta Dio come Padre che perdona, ristora e accompagna nel processo di crescita.

Vivere nella paura costante — credendo che ogni caduta produca una rovina immediata — può causare danni emotivi profondi. La crescita cristiana non nasce dal terrore, ma dal pentimento sincero e da un progresso costante.

L’autocontrollo è descritto come frutto dello Spirito (Galati 5:22–23). E come ogni frutto, cresce nel tempo, attraverso disciplina, guida e consapevolezza della propria umanità.

Il cuore dell’avvertimento evangelico

Il capitolo 7 del Vangelo di Matteo offre un monito potente, non contro un singolo peccato specifico, ma contro l’incoerenza.

Il pericolo non è inciampare. È giustificare l’ipocrisia.

Non è la lotta a separarci da Dio, ma l’indurimento del cuore.

Il messaggio è chiaro:

Parlare di Dio non basta.

Apparire spirituali non basta.

L’impegno religioso, da solo, non basta.

Ciò che conta davvero è fare la volontà del Padre.

E questa volontà comprende amore, perdono, integrità, misericordia e santità — senza cadere in estremismi distruttivi.

Riflessioni pratiche

Valuta la tua fede con onestà, non per paura ma per maturare.

Punta alla coerenza, non alla perfezione immediata.

Coltiva l’autocontrollo come disciplina fondata sulla saggezza, non sull’ansia.

Cerca guida spirituale se affronti difficoltà persistenti.

Nutri la tua vita interiore con preghiera autentica, lettura consapevole della Scrittura e servizio concreto.

Evita gli estremi: non minimizzare l’errore, ma non vivere sotto condanna continua.



