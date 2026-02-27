Sanremo, bacio tra Levante e Gaia tagliato dalla regia Rai: “Abbiamo scioccato le signore davanti”





La serata dedicata alle cover del Festival di Sanremo 2026 ha riservato una sorpresa inaspettata durante l’esibizione di Levante e Gaia. Le due artiste hanno reinterpretato il celebre brano “I maschi” di Gianna Nannini, offrendo una versione rivisitata che ha messo in risalto le loro abilità vocali. La performance ha catturato l’attenzione del pubblico, ma il momento clou è arrivato alla fine della canzone, quando Levante ha baciato Gaia sulla bocca. Questo gesto, sebbene fugace, ha scatenato reazioni e speculazioni tra gli spettatori, poiché la regia ha scelto di allontanare l’inquadratura proprio durante il contatto.





Il bacio tra le due cantanti ha sollevato interrogativi sulla decisione della regia di non mostrare il momento in primo piano. Alcuni hanno interpretato questa scelta come una forma di censura, mentre altri l’hanno vista come una semplice casualità. Levante, pochi minuti dopo la performance, ha parlato dell’accaduto durante un’intervista a caldo con Gino Castaldo ed Ema Stokholma su Rai Radio 2. Riferendosi a Gaia, ha dichiarato: “Noi ci siamo innamorate. La canzone è quella giusta perché quel modo di vivere la sessualità come un maschio l’ha descritta Gianna Nannini.”

Quando la conduttrice ha chiesto se avessero “sconvolto i borghesi”, Levante ha risposto con ironia: “Soprattutto le signore in prima fila.” Dopo questa dichiarazione, le due artiste si sono baciate nuovamente, confermando la loro complicità e il messaggio di libertà e amore che volevano trasmettere.

“I maschi”, originariamente pubblicata nel 1987, è un inno rock che esplora l’attrazione e la complessità dell’universo maschile. Il testo della canzone celebra la vulnerabilità e la forza dei sentimenti, mettendo in luce la seduzione notturna e le emozioni autentiche che resistono a bugie e illusioni. La scelta di Levante e Gaia di reinterpretare questo brano iconico ha aggiunto una dimensione contemporanea al messaggio di Nannini, rendendo omaggio a un classico della musica italiana.

La performance ha suscitato un forte dibattito sui temi della sessualità e dell’amore, specialmente in un contesto come quello del Festival di Sanremo, che storicamente ha affrontato questioni sociali e culturali. La reazione del pubblico è stata variegata, con alcuni che hanno apprezzato il gesto audace delle due cantanti, mentre altri hanno sollevato preoccupazioni riguardo alla rappresentazione della sessualità in un evento così seguito.

In un’epoca in cui l’arte e la musica sono spesso utilizzate come strumenti di espressione e denuncia, il bacio tra Levante e Gaia ha rappresentato un momento di rottura con le convenzioni e una celebrazione della libertà di amare. La loro esibizione ha dimostrato come la musica possa essere un potente veicolo di messaggi sociali, capace di sfidare le norme e promuovere l’accettazione.

La serata cover di Sanremo 2026 non è stata solo un’opportunità per rendere omaggio a grandi classici della musica italiana, ma anche un’occasione per affrontare temi attuali e rilevanti. Con il bacio tra Levante e Gaia, le artiste hanno creato un momento che sarà ricordato nella storia del festival, sottolineando l’importanza della libertà di espressione e dell’amore in tutte le sue forme.



