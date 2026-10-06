A settant’anni ho amato un altro uomo, ma temevo di tradire Franco





La mattina dopo il confronto con Marco e Francesca il silenzio in casa mi sembrava più assordante che mai. Avevo passato la notte a rigirarmi nel letto, ascoltando il respiro regolare di Anna accanto, e per la prima volta in molti mesi non avevo buttato giù un messaggio, una chiamata o una scusa per evitare Bruno. Era come se, finalmente, quella porta che avevo sempre tenuto chiusa si fosse aperta un po’ e ora non riuscivo più a richiuderla.





Mi alzai, infilai il cardigan rosa un po’ consumato e andai in cucina. La luce del mattino si insinuava dalla finestra e disegnava righe dorate sul tavolo di legno. Preparai il caffè, il rumore della moka sembrava un battito irregolare che rompeva la quiete della casa. Poi mi sedetti, la tazza tra le mani, e guardai fuori. Il mare era calmo, incongruente con la tempesta che avevo dentro.

Il telefono squillò e la voce di Bruno era calma, quasi esitante. “Giuliana, posso passare a prenderti?” Non volevo rispondere subito. Non perché fosse pericoloso o complicato, ma perché sentivo che la paura stava cercando di impadronirsi di me. Dopo un attimo, dissi semplicemente: “Sì, vieni pure.”

Quando arrivò, la porta della sua casa si spalancò su un piccolo mondo che non avevo mai visto davvero. Le pareti erano tappezzate di fotografie di una vita diversa: lui da giovane, con una giacca stropicciata, sua figlia in braccio, una moglie sorridente che campeggiava distante nel tempo. Tutto così reale e lontano insieme.

Si sedette sul divano, portando la borsa con la spesa; tirò fuori una bottiglia di vino rosso e mi guardò come se aspettasse il momento giusto per rompere il silenzio. “Hai pensato a quello che ti hanno detto?” chiese piano, la voce quasi un’accusa e un conforto allo stesso tempo.

Annuii, ma i miei occhi non riuscivano a incontrare i suoi. “Sì, e… non so. Ho paura che questo sia solo un’illusione per me. Che sto cercando di riparare qualcosa che non si può sistemare.”

Bruno sospirò e, senza guardarmi, poggiò la bottiglia sul tavolo basso. “Giuliana, quando hai perso Franco, cosa ti sei detta ogni giorno?”

“Che la vita continua. Che devo andare avanti, occupandomi dei figli, dei nipoti… ma lui c’era sempre, nella mia testa, come un’ombra che non si spostava mai.”

“E ora invece?” insisté lui, mantenendo la calma.

“Adesso io… sento che poter volere bene a qualcuno di nuovo significa tradire tutto quello che è stato. È come se tutti quegli anni fossero svaniti, se io dovessi entrare in un altro tempo.” Le parole quasi mi strozzarono, pesanti come una pietra nelle vene.

Bruno si spostò un po’ più vicino, e per la prima volta la sua mano sfiorò la mia, ferma, sicura. “Non stai svanendo, Giuliana. Stai solo vivendo ancora. Il tuo amore per Franco non è un peso da cui scappare, è un radicamento. Ma quel radicamento non ti vieta di scegliere.”

Sbuffai, poi sorrisi amaro. “Non era mai così semplice, almeno per me.”

Lui rise appena, scacciando un’ombra da una fronte segnata dal tempo. “Credimi, anch’io ho avuto i miei dubbi. Mia figlia mi ha fatto mille domande quando ha saputo di te. Pensava fossi pazzo a ricominciare a settantadue anni. E invece…”

“E invece?” chiesi, attirata da quella riflessione.

“E invece, a volte, il cuore si stanca di aspettare una fine e vuole solo provare ancora.”

Restammo così, in quella stanza ingombra di ricordi, senza altre parole per un minuto che sembrò infinito. Mi chiesi per un istante cosa avrebbe detto Franco, se fosse stato lì a vedere quella scena: una donna fragile e spaventata, ma anche capace di scegliere il proprio destino.

Il resto della giornata passò lento. Decidemmo di fare una passeggiata sul lungomare, come nei primi giorni. Il sole era alto, l’aria carica di salsedine e risate di bambini che giocavano lontano. Bruno camminava accanto a me, con quel passo un po’ goffo, ma sicuro. A un certo punto, si fermò davanti a un porticciolo e indicò una barca ancorata. “Sai,” disse, “ho sempre amato il mare, ma non ci vado più da anni.”

“Perché?” domandai.

“Per paura. Paura di perdermi, di non tornare.”

Lo guardai, sorpresa. L’uomo davanti a me, con i suoi capelli grigi e gli occhi stanchi, mi sembrò improvvisamente più vicino. “E ora?”

“Adesso sto pensando che forse… basta aspettare.”

Quella sera, cercai di chiamare Francesca, ma il cellulare era spento. Provai con Marco: “Ciao, sono io. Posso venire a trovarti? Mi piacerebbe parlarti.”

“Certo, mamma. Vieni pure,” rispose lui, con una voce che tradiva la stanchezza, la volontà di non complicare le cose.

Arrivai da loro con un maglione leggero, le mani che tremavano leggermente. In salotto, Anna mi guardò con attenzione, come se cercasse di capire quale pezzo di me fosse cambiato. Marco finse di non notare nulla, ma sapevo che lo faceva per proteggermi.

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