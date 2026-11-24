



Nell’intervista a Gaia Tortora racconta il progetto di una famiglia, la vita fuori dal carcere e la condanna definitiva per l’omicidio di Chiara Poggi.





Nel colloquio con Gaia Tortora, pubblicato dal Quotidiano Nazionale, Alberto Stasi parla dell’eventualità di diventare padre. Immagina un futuro familiare, non comunica che sia già in arrivo un figlio. Se quel progetto si realizzasse, spiega, il bambino dovrebbe sapere quale vicenda giudiziaria ha segnato la vita. Anche l’omicidio di Chiara Poggi e la condanna definitiva resterebbero inevitabilmente nel racconto della sua storia. Stasi continua a proclamarsi innocente e afferma di essere sereno con la propria coscienza. Sono parole attribuite a lui nell’intervista, da tenere distinte dalla sentenza definitiva, che rimane in vigore. La prospettiva di una famiglia si accompagna alla consapevolezza di dover affrontare quel passato con un eventuale figlio.

Accanto ai temi più delicati, l’incontro presenta anche scorci della giornata tipo di Stasi. L’uomo racconta di lavorare presso un ufficio e di avervi sviluppato rapporti di amicizia con alcuni colleghi. Per abitare da solo ha scelto una località fuori Milano, dove vivere costa meno. La madre gli porta cibo già cucinato; lui dice di saper preparare unicamente la pasta. Aggiunge che le occasioni per imparare a realizzare altre pietanze sono state poche. Sono dettagli di vita privata che accompagnano la figura pubblica di una persona la cui storia continua a essere collegata all’assassinio avvenuto a Garlasco nell’agosto del 2007.

Nel dialogo si affrontano anche la pressione degli sguardi esterni e i contatti con la stampa. Stasi riferisce che attenzioni non richieste lo hanno raggiunto persino una volta uscito dal carcere, ma assicura di non voler cambiare le sue consuetudini. Racconta di aver visto cronisti vicino al luogo di lavoro e di aver avuto l’impressione che qualcuno lo seguisse. Con Tortora ripercorre poi il periodo trascorso nell’istituto di Bollate: la vita insieme agli altri reclusi e le norme pratiche della condivisione in cella. La giornalista torna anche sulla chiamata al 118 relativa al caso Poggi, chiedendogli del modo in cui visse quella circostanza.

Tra gli elementi della vita carceraria ricordati da Stasi figurano i rapporti con i compagni e le consuetudini della convivenza. L’intervista riferisce che a Bollate i detenuti potevano chiedere di condividere la cella con una persona con cui andavano d’accordo, presentando entrambi la richiesta. Nel resoconto compaiono inoltre le giornate scandite da attività comuni, i libri, le partite a carte e le decisioni pratiche sugli spazi. Stasi descrive così aspetti concreti della detenzione, senza che il racconto modifichi il dato processuale: la condanna per l’omicidio di Chiara Poggi è definitiva. Il caso continua intanto a essere oggetto di attenzione mediatica.

La vicenda processuale costituisce una cornice da non confondere con i racconti personali. Nel 2015 la Cassazione rese definitiva la pena di sedici anni inflitta ad Alberto Stasi per l’assassinio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007. ANSA riferì nel 2025 che Stasi, già autorizzato a lavorare all’esterno, aveva chiesto la semilibertà; gli addetti del carcere avevano valutato positivamente la sua condotta. Nel giugno 2026 i giudici di Sorveglianza milanesi gli accordarono l’affidamento ai servizi sociali: la parte rimanente della pena poteva così essere eseguita fuori dall’istituto. La sentenza è definitiva e resta ormai irrevocabile.

Nel corso dell’incontro Gaia Tortora ascolta Stasi e formula anche una propria opinione sulla vicenda: considera assai probabile che lui non sia l’autore del delitto. Si tratta di una valutazione personale, priva del valore di una pronuncia giudiziaria e incapace di modificare la condizione legale di Stasi. La giornalista è figlia di Enzo Tortora, a sua volta vittima di un errore giudiziario. Il dialogo affianca questo giudizio ai pensieri dell’intervistato sul domani, senza trasformare il desiderio di diventare padre in una paternità già avvenuta. Un’eventuale famiglia, spiega, comporterebbe prima o poi il dovere di parlare a un figlio del passato legato a Garlasco.



