



La semifinale del 23 novembre ha decretato due eliminazioni e assegnato a Morello il quarto posto in finale. Andreas Muller e Alessandro Roncaccia si giocano l’ultimo pass.





La semifinale del Grande Fratello Vip, trasmessa lunedì 23 novembre su Canale 5, ha eliminato Alessandro Varsi e Piera Meloni e assegnato a Federica Morello il quarto posto in finale. La puntata, condotta da Ilary Blasi con Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici come opinioniste, ha alternato verdetti, confronti e momenti dedicati agli ex concorrenti. Tre inquilini avevano già conquistato la qualificazione all’ultimo appuntamento della stagione. Al termine della serata è rimasto ancora da decidere un posto: a contenderselo sono Andreas Muller e Alessandro Roncaccia, dopo un televoto aperto durante la diretta.

Il verdetto iniziale della semifinale ha riguardato Alessandro Varsi, che ha perso la votazione contro Federica Morello ottenendo il 15,58% dei consensi. Aveva espresso l’intenzione di accogliere l’esito con positività. Gli inquilini hanno affrontato le ultime nomination: Morello ha ricevuto più voti e ha designato Piera Meloni per la consultazione lampo. Piera ha coinvolto Andreas Muller. Ilary Blasi ha annunciato l’eliminazione di Piera; Federica e Andreas hanno proseguito. Piera ha valorizzato i legami creati nella Casa, inclusa l’amicizia con Alessandro, infine chiaramente in diretta.

Nel corso della diretta è arrivato per Morello un altro passaggio decisivo. Roncaccia, ultimo per preferenze nelle nomination, poteva misurarsi con un inquilino per contendersi l’accesso alla finale e ha scelto Federica. Lei ha confidato che quel traguardo contava molto, ricordando le serate da bambina trascorse a seguire il reality insieme ai familiari. Il verdetto dei telespettatori le è stato favorevole: Federica si è unita così a Marina La Rosa, Guendalina Tavassi e Giulia Provvedi, già qualificate. Roncaccia e Muller attendono invece la decisione finale: il risultato indicherà chi sfiderà le quattro donne nell’ultima puntata televisiva conclusiva, prevista il 30 novembre su Canale 5.

A precedere i risultati è stato l’arrivo nella Casa di Alessandra Mussolini, che aveva vinto la precedente edizione del reality. Scambiando battute con le tre finaliste, le ha soprannominate «quaglie» e ha chiesto scherzosamente come avessero fatto a conquistare quel traguardo. In seguito si è discusso della vicinanza tra Muller e La Rosa, dopo le esternazioni di Veronica Peparini. La coreografa aveva confessato di essere gelosa e aveva assegnato a Marina l’etichetta di brava giocatrice. Marina ha riferito che l’accaduto le aveva riportato alla mente una fase dolorosa, associata alla sua esperienza nel Grande Fratello del 2000. Ha ricordato gli insulti che le rivolgevano per strada e ha definito traumatico quel periodo.

Muller ha chiarito che la sua vicinanza a La Rosa non aveva secondi fini: prova stima per lei e, quando si sentiva nostalgico o abbattuto, era andato a cercarla perché sapeva di poter contare sul suo ascolto e sul suo appoggio. Al telefono è intervenuta Peparini, che lo ha spronato a continuare il percorso e ha ammesso di non averlo riconosciuto in certi momenti. Il ballerino, concluso il dialogo, ha detto di sentirsi tranquillo.

È riemersa anche la questione della convivenza tra Morello e gli altri inquilini, alcuni dei quali le rimproveravano di fare la vittima. Federica ha citato le frecciate subite e le critiche di La Rosa; Lucarelli ha suggerito un’altra spiegazione, descrivendola come introversa e in difficoltà nell’inserirsi nel gruppo.

In studio è arrivata anche Valeria Marini, eliminata nella puntata precedente. Ha raccontato di aver viaggiato dopo l’uscita e di stare bene, aggiungendo che la Casa non le mancava e che aveva scelto di andarsene. La semifinale ha dunque chiuso il percorso di Varsi e Meloni, mentre Morello ha ottenuto la qualificazione dopo due votazioni. Per Piera, arrivata a un passo dalla finale, i rapporti nati nel programma hanno avuto più valore della vittoria. La rosa delle finaliste comprende ora lei? No: comprende Federica Morello, Marina La Rosa, Guendalina Tavassi e Giulia Provvedi. L’ultimo nome sarà stabilito dal voto tra Muller e Roncaccia. La finalissima è prevista lunedì 30 novembre su Canale 5.



