Accerchiato e pestato a sangue da tre maranza: il racconto choc di Luca Burini, il direttore del settimanale Novella 2000





Il direttore di Novella 2000, Luca Burini, è stato accerchiato e pestato da tre ventenni a Milano: lo ha raccontato lui stesso sui social dopo aver sporto denuncia. È successo alle 6 di mattina in pieno centro. “Sento ancora il sapore del sangue in bocca e il rumore della camicia che si strappa mentre mi liberavo”, ha detto, ripercorrendo quei terribili istanti. Mentre sui social di Novella 2000 si legge: “Tre ragazzi poco più che ventenni lo hanno circondato e spinto contro il muro, sferrandogli una ventina di pugni in faccia. Volevano derubarlo, ma hanno perso troppo tempo ad accanirsi con le botte”. “C’era solo fame di sangue”, ha aggiunto lui.





Burini racconterà l’aggressione nei dettagli nel numero del settimanale in edicola la settimana prossima. A colpirlo, anche l’indifferenza di chi gli era intorno e ha ignorato le sue richieste di aiuto. “Dalla corsa disperata verso un tram che tira dritto senza aprire le porte, all’indifferenza delle auto di passaggio, fino all’odissea burocratica di oltre cinque ore tra i commissariati milanesi per riuscire a sporgere denuncia. Una testimonianza che pone interrogativi urgenti sulle tutele delle vittime“.

“Mi dicono che il trauma prima o poi si farà sentire. Per ora vivo e basta. Non ho intenzione di farmi condizionare la quotidianità da tre delinquenti”, ha assicurato il giornalista. Il suo arrivo alla direzione di Novella 2000 lo scorso giugno ha segnato una svolta alla linea editoriale del magazine. A tal proposito Burini, che prima gestiva la rivista online LetteraDonna.it, in un’intervista aveva spiegato: “Sono stato chiamato a Novella 2000 perché la proprietà voleva che diventasse un femminile”.

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