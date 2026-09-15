Ritrovato il corpo di Gabriella, la giovane sposa morta insieme al marito: “Si spegne l’ultima speranza”





È stato rinvenuto il corpo di Gabriella Querino, una donna brasiliana di 26 anni, coinvolta in un incidente marittimo avvenuto all’alba del 12 settembre lungo il canale di Tessera, a Venezia. A bordo del natante, al momento dell’incidente, vi era anche il marito, Sean Michieli, un pescatore di 25 anni residente a Cavallino-Treporti.





La coppia, sposatasi l’8 giugno scorso, era partita da Burano a bordo di un barchino la mattina del 12 settembre per la raccolta di esche. Durante la navigazione, il loro natante ha urtato un taxi acqueo di circa cinque tonnellate, affondando nelle acque della laguna. Il signor Michieli è stato immediatamente trasportato in codice rosso al reparto di Rianimazione dell’Ospedale di Mestre, dove è deceduto domenica pomeriggio. La signora Querino risultava inizialmente dispersa.

Il corpo della signora Querino è stato ritrovato questa mattina da un cittadino in zona Campalto. Il sindaco di Venezia, Simone Venturini, ha espresso su Facebook il suo cordoglio, dichiarando che con questo ritrovamento si spegne l’ultima speranza e si chiude tragicamente una vicenda che ha tenuto con il fiato sospeso l’intera città.

Il sindaco ha rivolto un pensiero alle famiglie dei due giovani, ai loro amici e a tutte le persone che li hanno conosciuti e apprezzati, esprimendo la sua più sincera vicinanza e il cordoglio dell’Amministrazione comunale e personale. Ha inoltre espresso un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato senza sosta alle ricerche in questi giorni difficili. Venezia si stringe oggi attorno a due famiglie colpite da una perdita incolmabile.

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La dinamica dell’incidente marittimo rimane da accertare. Il tassista, un cittadino veneziano di 38 anni, è oggetto di indagine da parte della Procura della Repubblica di Venezia per l’ipotesi di omicidio stradale nautico. Tra gli aspetti da chiarire vi è la visibilità dell’imbarcazione sulla quale viaggiava la coppia. L’avvocato del tassista, Jacopo Molina, ha dichiarato: “È possibile che il tassista non abbia percepito l’arrivo del barchino”.

La mattina dell’incidente, il 38enne stava trasportando due turisti verso l’aeroporto. “Erano circa le 5:40, in condizioni di scarsa illuminazione, e non è agevole ricostruire con precisione quanto accaduto”, ha affermato l’avvocato, aggiungendo che il tassista “ha immediatamente contattato il 118” e ha affidato i due passeggeri a un altro taxi presente sul posto.

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Venezia, ritrovato il corpo di Gabriella Querino dopo la collisione con un taxi acqueo

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