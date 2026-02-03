Accoltellata alla schiena a Napoli, ragazza di 22 anni morta in ospedale





Una giovane di 22 anni è deceduta dopo essere stata accoltellata alla schiena a Napoli. La notizia è stata comunicata dalla Polizia di Stato, che è intervenuta presso l’ospedale Villa Betania a Ponticelli. Gli agenti sono stati allertati dopo che la ragazza è stata trasportata in ospedale con una ferita da arma da taglio. Nonostante i tentativi dei medici di salvarla, la giovane è morta poco dopo il suo arrivo.





Le autorità hanno avviato un’indagine per ricostruire la dinamica dell’incidente. Sono al lavoro gli agenti della locale Squadra Mobile, del Commissariato di Ponticelli e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Gli investigatori stanno cercando di raccogliere informazioni e testimonianze che possano chiarire le circostanze che hanno portato all’accoltellamento.

Al momento, non sono stati forniti dettagli riguardo al possibile aggressore o alle motivazioni dietro l’attacco. La Polizia sta esaminando diverse piste e ha già iniziato a interrogare potenziali testimoni che potrebbero aver assistito all’incidente o avere informazioni utili per le indagini.

La comunità di Ponticelli è scossa da questo tragico evento, che ha riportato alla luce preoccupazioni riguardo alla sicurezza nella zona. La violenza giovanile è un tema ricorrente in molte aree urbane, e questo episodio ha riacceso il dibattito sulla necessità di maggiori misure di sicurezza e prevenzione.



