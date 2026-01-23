Ad Affari Tuoi Miriam sceglie 150mila euro: “Vengo dal Sud, per sposarmi servono molti soldi”





Nella puntata di Affari Tuoi del 22 gennaio, Miriam, una docente proveniente dalla Basilicata, ha partecipato al programma insieme al suo compagno Francesco, che lavora presso l’Agenzia delle Entrate. La coppia, che sta insieme da otto anni e ha due figlie, non è ancora sposata. Miriam sogna di convolare a nozze, mentre Francesco considera il matrimonio come un “dispendio di energia e soldi”, come ha raccontato il conduttore Stefano De Martino.





La partita di Miriam ha avuto inizio con il pacco numero 1, proveniente dal Friuli Venezia Giulia, contenente 20mila euro. Successivamente, ha aperto il pacco della Sicilia, che conteneva 10 euro. I successivi tiri hanno alternato pacchi blu e rossi, rivelando importi di 1 euro, 50 euro, 10mila euro e 200 euro. Nonostante i momenti di tensione, il podio rimaneva saldo e le campane suonavano a festa. Quando il Dottore ha offerto 40mila euro, Miriam ha rifiutato, spiegando: “Noi viviamo al Sud, un matrimonio con questi non lo facciamo.”

Tuttavia, la situazione è cambiata drasticamente quando Miriam ha scoperto che i 200mila euro sono stati eliminati, seguiti poco dopo dai 100mila. Anche l’offerta di 30mila euro è stata accantonata, ma il Dottore ha aumentato la proposta a 35mila euro, senza però convincere la coppia a fermarsi.

Miriam ha vissuto un momento di crisi quando è stata proposta la possibilità di cambiare pacco, ma ha deciso di rimanere fedele al suo pacco numero 19. Dopo alcune scelte fortunate, le sono rimasti solo due pacchi blu, e il Dottore ha riproposto la cifra di partenza di 40mila euro, che anche in questo caso è stata rifiutata. Eliminati anche i 500 euro, il suo pacco rimasto si è rivelato zero, ma c’era ancora il pacco nero.

La tensione è aumentata ulteriormente quando il Dottore ha offerto 45mila euro, l’offerta più alta della serata. Tuttavia, Miriam ha ribadito che “sono ancora pochi per il matrimonio.” Nel pacco del Molise c’era il pacco nero, che conteneva solo 100 euro. Alla fine, Miriam e Francesco si sono trovati di fronte a un tiro decisivo con 50mila euro da una parte e 300mila dall’altra. L’ultima offerta del Dottore è stata di 150mila euro, che la coppia ha accettato, scoprendo poi che il loro pacco 19 conteneva “solo” 50mila euro.

Questa edizione di Affari Tuoi ha messo in evidenza non solo le sfide del gioco, ma anche i sogni e le aspirazioni di Miriam e Francesco. La loro storia ha colpito il pubblico, mostrando come le decisioni finanziarie possano influenzare progetti futuri, come il matrimonio che Miriam desidera. Nonostante il pacco non abbia contenuto l’importo sperato, la coppia ha comunque portato a casa una somma significativa, che potrebbe contribuire a realizzare i loro sogni familiari.

La puntata ha suscitato interesse e coinvolgimento tra i telespettatori, che hanno seguito con attenzione le scelte di Miriam e Francesco. La determinazione della coppia di affrontare le sfide del gioco con una mentalità positiva ha reso la loro partecipazione memorabile.



