Addio a Valentino, lo stilista è morto a 93 anni🔴

Valentino Garavani è scomparso. Il celebre stilista si è spento oggi, serenamente, nella sua residenza romana, circondato dall’affetto dei suoi familiari, come rende noto la Fondazione Valentino.
La camera ardente sarà allestita presso PM23, in Piazza Mignanelli 23 a Roma, nelle giornate di mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio 2026, dalle ore 11:00 alle 18:00. Le esequie si terranno venerdì 23 gennaio 2026, alle ore 11:00, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in Piazza della Repubblica 8, sempre a Roma.
Add comment