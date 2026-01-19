Stefano De Martino, morto il padre Enrico a 61 anni





Questa mattina, lunedì 19 gennaio, il noto conduttore televisivo Stefano De Martino, volto di Rai 1 e presentatore del programma “Affari tuoi”, ha ricevuto la triste notizia della morte del padre Enrico De Martino, che aveva 61 anni. L’uomo era da tempo in condizioni di salute precarie, e la sua scomparsa ha colpito profondamente il figlio e la sua famiglia.





Il legame tra Stefano e Enrico è stato descritto come profondo e complesso, un affetto che si è sviluppato nel tempo, nonostante le difficoltà iniziali. Stefano ha spesso raccontato come la passione per la danza li avesse uniti, anche se Enrico era inizialmente contrario alla carriera del figlio. In un’intervista con Bruno Vespa durante la trasmissione “Cinque Minuti”, Stefano aveva confessato: “Non voleva farmi ballare”. Questa contrarietà era stata ulteriormente esplicitata da Enrico in un’intervista al Corriere della Sera, dove aveva dichiarato: “È un lavoro impegnativo, sia fisicamente che mentalmente, non puoi uscire la sera con gli amici perché si prova sempre, anche il sabato e la domenica. Temevo che non ce l’avrebbe fatta a sopportare una cosa del genere.”

La relazione tra padre e figlio, caratterizzata da momenti di durezza durante la giovinezza di Stefano, ha conosciuto un’evoluzione significativa con la nascita di Santiago, il figlio di Stefano. Questo evento ha spinto Stefano a essere più aperto nei confronti di Enrico, consentendo una comunicazione più sincera e affettuosa. Stefano ha spiegato che, da bambino, il padre non usava parole affettuose, ma dimostrava il suo amore attraverso i gesti. Con il passare degli anni, Enrico è diventato più tenero, e Stefano ha imparato a riconoscere il valore di un semplice “ti voglio bene” da parte di un genitore.

Enrico De Martino era un ballerino professionista, ma a soli 25 anni aveva deciso di abbandonare la danza per dedicarsi alla famiglia, dopo aver scoperto che la moglie aspettava Stefano. Successivamente, ha avviato un’attività di ristorazione, trasformando la danza in una passione da coltivare nel tempo libero. Con il passare degli anni, e soprattutto dopo la nascita di Santiago, il rapporto tra Stefano e Enrico si è disteso, permettendo al conduttore di comprendere meglio le rigidità del padre e di trasformare i loro confronti in dialoghi più aperti e consapevoli.

La notizia della morte di Enrico ha suscitato una grande ondata di cordoglio, non solo tra i familiari e gli amici, ma anche tra i fan di Stefano De Martino, che hanno espresso il loro sostegno attraverso i social media. In questo momento difficile, molti stanno ricordando il valore della famiglia e l’importanza dei legami affettivi, sottolineando come la paternità abbia cambiato la vita di Stefano e il suo modo di vedere il mondo.

Stefano ha sempre parlato con grande rispetto e amore di suo padre, e ora, in questo momento di lutto, i suoi ricordi e le sue esperienze condivise con Enrico emergono come un tributo alla vita di un uomo che ha avuto un’influenza significativa su di lui. La comunità televisiva e i colleghi di Stefano si uniscono al suo dolore, offrendo le loro condoglianze e supporto.

Il funerale di Enrico De Martino si svolgerà nei prossimi giorni, e ci si aspetta una grande partecipazione da parte di amici, familiari e conoscenti, tutti desiderosi di rendere omaggio a un uomo che ha lasciato un segno profondo nella vita di chi lo ha conosciuto. La sua eredità vivrà attraverso i ricordi e le storie che Stefano continuerà a raccontare, mantenendo viva la memoria di un padre che, nonostante le difficoltà, ha sempre cercato di essere presente nella vita del figlio.



