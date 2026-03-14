Renato Zero ai funerali di Enrica Bonaccorti: “La morte non la cancella”





A Roma, nella suggestiva cornice della Chiesa degli Artisti, si è tenuta sabato 14 marzo alle ore 15 la cerimonia funebre dedicata a Enrica Bonaccorti, volto noto della televisione italiana e figura amata dal pubblico. La conduttrice si è spenta a 76 anni, dopo una lunga battaglia contro un tumore al pancreas che si era aggravato negli ultimi mesi.





Numerosi amici, parenti e ammiratori si sono riuniti per darle l’ultimo saluto. Tra loro, anche volti noti del mondo dello spettacolo che hanno voluto rendere omaggio alla donna che ha segnato un’epoca della televisione italiana. Valeria Fabrizi, visibilmente commossa, ha ricordato la loro profonda amicizia: “Eravamo amiche, ci siamo sempre confidate fino a poco tempo fa. Quando è morto mio marito è venuta a prenderci con l’auto, ci ha seguite al cimitero e fino a sera tardi è rimasta lì con noi.”

Tra i presenti c’era anche Veronica Gentili, che ai microfoni di Domenico Marocchi durante il programma Bar Centrale ha condiviso un ricordo personale della conduttrice: “Una donna che resta un esempio per tutte le donne che si accostano alla televisione negli anni successivi. Ha sempre avuto il coraggio di mischiare registri, sfumature. Non si è mai contenuta nel poter toccare tutti gli argomenti, con un tocco di ironia che rendeva tutto differente.”

L’arrivo del feretro in chiesa è stato accompagnato dalle note di La Lontananza, celebre brano interpretato da Domenico Modugno, il cui testo era stato scritto proprio da Bonaccorti. La scelta musicale ha emozionato profondamente i presenti, sottolineando il legame tra la conduttrice e il mondo artistico italiano.

Durante l’omelia, Monsignore Staglianò ha letto alcune parole scritte da Renato Zero, amico di lunga data della conduttrice: “Sorella, amica, complice. Enrica penetra l’invisibile, vede le assenze e le dona voce. Percepisci i sorrisi, l’ironia pungente e li trasforma in parole. La morte non ha cancellato nulla di tutto questo, lo ha solo trasformato.” Il rapporto tra Bonaccorti e Zero è stato sempre caratterizzato da grande affetto e stima reciproca. Nei giorni precedenti alla scomparsa, diversi programmi televisivi hanno mostrato immagini di un recente concerto del cantante, durante il quale Renato Zero aveva salutato calorosamente la conduttrice presente tra il pubblico, dedicandole un applauso e un abbraccio.

Secondo quanto riportato da Il Fatto Quotidiano, la cerimonia si sarebbe conclusa sulle note di Il cielo, altro celebre brano di Renato Zero, accompagnando l’uscita del feretro dalla chiesa.

La figura di Enrica Bonaccorti lascia un segno indelebile nel panorama televisivo italiano. Con una carriera che ha attraversato decenni e programmi iconici, la conduttrice ha saputo conquistare il pubblico con la sua versatilità e il suo stile unico. La sua capacità di affrontare temi diversi con ironia e profondità rimarrà un esempio per le generazioni future.

La celebrazione nella Chiesa degli Artisti ha rappresentato un momento di grande commozione per tutti coloro che hanno avuto modo di conoscerla, sia personalmente che attraverso il suo lavoro. Un addio che non segna solo la fine di una carriera straordinaria, ma anche la perdita di una donna che ha saputo essere vicina alle persone con la sua sensibilità e il suo talento.

Con la sua scomparsa, Enrica Bonaccorti lascia un vuoto nel mondo dello spettacolo italiano, ma anche un’eredità fatta di parole, emozioni e musica che continueranno a vivere nel cuore dei suoi ammiratori.



