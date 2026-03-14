Sondaggi politici, salgono Pd e M5s mentre Vannacci cala: tutti i numeri





Sondaggi Supermedia Sky Tg24: Vannacci cala, salgono Pd e M5s e Lega resta dietro Forza Italia





L’ultima rilevazione della Supermedia per Sky Tg24 fotografa un quadro in cui i due principali partiti d’opposizione, Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, registrano un incremento, mentre nel centrodestra Fratelli d’Italia mantiene la leadership senza variazioni e prosegue la competizione interna tra alleati, con Forza Italia davanti alla Lega. Nel perimetro delle forze minori, il movimento associato a Roberto Vannacci arretra ma resta sopra la soglia del 3%.

Nel dettaglio, Fratelli d’Italia viene stimato al 28,7%, un dato invariato rispetto alla precedente rilevazione considerata dalla Supermedia. Il partito guidato da Giorgia Meloni resta quindi nettamente primo nelle intenzioni di voto, consolidando un vantaggio che rimane ampio sugli inseguitori. Il dato, pur stabile, si colloca sotto quella soglia del 30% che in più occasioni era stata raggiunta o superata nei mesi precedenti. Il quadro descritto dalla Supermedia tiene conto anche del riposizionamento nell’area del centrodestra dopo la nascita di Futuro Nazionale con Vannacci, che avrebbe contribuito a ridistribuire parte dei consensi.

Tra gli alleati di governo, il movimento che risente maggiormente delle variazioni è la Lega, stimata al 6,4%. Il partito cresce di tre decimi (+0,3) rispetto alla precedente misurazione, ma resta su livelli più bassi rispetto a quelli registrati in passato, quando oscillava su valori più vicini all’8%. Nel confronto con gli altri partiti della coalizione, la posizione della Lega appare oggi meno competitiva, soprattutto per effetto del sorpasso strutturale di Forza Italia.

Gli azzurri vengono infatti indicati all’8,1%, in lieve calo di tre decimi (-0,3), ma ancora davanti al partito guidato da Matteo Salvini. La distanza tra Forza Italia e Lega, per quanto non ampia in termini assoluti, conferma la fase in cui la seconda forza dell’area di governo non è più contesa sul filo dei decimali tra i due partiti, ma vede Forza Italia in vantaggio nel perimetro rilevato dalla Supermedia.

Sul fronte del centrosinistra, la rilevazione mette in evidenza un avanzamento parallelo di Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. Entrambi guadagnano sei decimi (+0,6). I dem salgono al 22,4%: un risultato che riduce il distacco dalla prima forza politica, con una distanza stimata nell’ordine di circa sei punti rispetto a Fratelli d’Italia. Il Movimento 5 Stelle, con il 12,9%, rafforza la propria posizione come terza forza nazionale, mantenendo un margine significativo rispetto alle forze che seguono.

Sempre nell’area del cosiddetto campo largo, Alleanza Verdi-Sinistra viene stimata al 6,5%, in flessione di un decimo (-0,1). La collocazione del dato, tuttavia, la mantiene in prossimità della Lega, confermando un quadro competitivo anche tra queste due forze nelle rispettive aree di riferimento.

Tra i partiti minori, l’attenzione si concentra su Futuro Nazionale con Vannacci. La formazione associata a Roberto Vannacci scende al 3,2%, perdendo quasi un punto nell’arco di due settimane secondo la sintesi riportata. Nonostante l’arretramento, la stima resta sopra la soglia del 3% indicata come spartiacque elettorale in molte simulazioni, mantenendo quindi il movimento dentro l’area di potenziale rappresentanza.

Per quanto riguarda le altre forze, Azione viene stimata al 4,3%, senza variazioni significative. Italia Viva risulta invece in aumento al 2,2% (+0,6). Più contenute le variazioni per +Europa, indicata all’1,3% (-0,2), e per Noi Moderati, stimato allo 0,9% (-0,2).

Nel complesso, la fotografia della Supermedia per Sky Tg24 segnala una fase di crescita per Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, un primo partito stabile con Fratelli d’Italia e un riassestamento tra gli alleati di maggioranza, con Forza Italia davanti alla Lega. Restano in corso, secondo l’impostazione della rilevazione, le dinamiche legate alla presenza di Futuro Nazionale con Vannacci, che continua a misurarsi nell’area di accesso alle soglie più rilevanti per la rappresentanza.



