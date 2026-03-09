Addio al tiktoker Luigi Nativi, morto a 18 anni: il messaggio dell’amica Alice Mordenti





È lutto a La Maddalena, nel nord della Sardegna, per la morte di Luigi Nativi, content creator e tiktoker originario dell’isola, deceduto a 18 anni. La notizia si è diffusa nelle ultime ore anche attraverso i social, dove il giovane era seguito per i suoi contenuti. Al momento, le cause del decesso non sono state rese note e restano in corso verifiche per chiarire i motivi della morte.





Luigi Nativi, indicato come originario di La Maddalena (provincia di Sassari), era conosciuto online anche per il rapporto con la tiktoker Alice Mordenti, definita nel testo come “collega” e di origini lombarde. Proprio attorno a questo legame, nelle ore successive alla diffusione della notizia, sono comparsi messaggi di cordoglio pubblicati su Instagram.

A ricordare il giovane è stato anche Umberto Mordenti, padre di Alice Mordenti, che ha affidato alle storie social alcune parole dedicate a Luigi Nativi. Il suo messaggio descrive il ragazzo e il percorso che, secondo quanto riferito, stavano costruendo insieme nel mondo dei contenuti digitali. «Un ragazzo a dir poco meraviglioso. Sempre pronto ad aiutare gli altri e non si è mai tirato indietro per nessun motivo ad ogni difficoltà, anzi l’ha sempre affrontata con un sorriso. Avevamo da poco costruito un percorso social insieme, e per me era come un figlio… Voglio ricordarlo come una persona generosa e altruista. Non ho parole per descrivere il nostro dolore», ha dichiarato Umberto Mordenti.

Nelle stesse ore è arrivato anche il ricordo di Alice Mordenti, che ha pubblicato un messaggio rivolto a Luigi Nativi. «Sei l’ultima persona che avrei voluto perdere, addio piccolo uomo. Ci stringiamo al dolore della tua famiglia e a quello dei tuoi amici. Questo bacio è da parte nostra e accompagnerà il tuo ricordo per sempre. Manchi». In un altro passaggio condiviso sui social, Alice Mordenti ha aggiunto: «Questa mattina mi sono svegliata con la notizia più brutta che potesse capigtare, in questo momenti ti sarei voluta stare accanto e soprattutto avrei voluto sapere come stavi. Ti voglio un bene immenso, piccolo mio riposa in pace».

La vicenda ha avuto eco anche a livello istituzionale nel Comune di La Maddalena. Il sindaco Fabio Lai ha commentato la tragedia con una dichiarazione in cui ha chiesto cautela nella diffusione di ricostruzioni e ha invitato al rispetto nei confronti della famiglia. «In momenti come questo le parole sono difficili e forse anche insufficienti – ha sottolineato il sindaco de La Maddalena Fabio Lai – Il pensiero di tutta l’amministrazione comunale va alla famiglia, ai suoi cari e agli amici che stanno vivendo un dolore immenso. In questo momento serve rispetto, discrezione e silenzio. Evitando ricostruzioni, commenti o giudizi che non aiutano. La nostra comunità sa essere unita, stringiamoci, con rispetto e umanità, attorno a chi oggi sta soffrendo come tutti noi».

Il decesso di Luigi Nativi, avvenuto quando aveva 18 anni, lascia quindi aperti due livelli di attenzione: da una parte la dimensione privata e comunitaria, con il cordoglio espresso da chi lo conosceva e da chi ha scelto di ricordarlo pubblicamente; dall’altra l’aspetto informativo legato alla ricostruzione delle circostanze della morte, che al momento non risultano chiarite. Nel testo di partenza si sottolinea infatti che i motivi del decesso sono “ancora da chiarire”, elemento che impone prudenza nella diffusione di dettagli non confermati.

Nelle ore successive alla notizia, l’attenzione dei follower si è concentrata sui messaggi condivisi sui social, che raccontano il rapporto tra Luigi Nativi e Alice Mordenti e la vicinanza espressa alla famiglia del giovane. Il ricordo affidato a Instagram, in particolare, ha contribuito a far circolare ulteriormente la notizia anche fuori dai confini di La Maddalena, raggiungendo una platea legata alle community online di TikTok e Instagram.

Non sono stati indicati, nel testo fornito, ulteriori elementi su eventuali iniziative pubbliche, cerimonie o altri dettagli organizzativi. Resta invece centrale la richiesta di discrezione ribadita dal sindaco Fabio Lai, insieme all’invito a evitare commenti e ricostruzioni non supportate da informazioni verificate.



