Affittare una stanza a una studentessa a 70 anni: ho scambiato solitudine con una nuova famiglia





«Non voglio solo andare via», mormorò Giulia, la voce fragilissima, come se quel piccolo pronome personale contenesse tutto il peso del suo mondo. «Voglio capire cosa succederà a tutto questo». La sua mano sfiorò distrattamente il bordo del tavolo, le dita intrecciate nervose in un’abitudine che avevo imparato a riconoscere come segno di incertezza.





La cucina era appena illuminata dalla luce calda di una lampada da tavolo, quella che avevo comprato anni fa pensando a serate tranquille davanti a un libro. Ora era diventato il nostro angolo di confidenze, e quella sera prometteva di esserlo ancora di più. Cercai parole che sembrassero consapevoli, senza sembrare dolorose o disperate, ma la bocca si chiuse e si aprì senza suoni. Poi decisi di non mentire.

«Non lo so nemmeno io, Giulia», risposi, gli occhi fissi su quel ritratto in miniatura di una ragazza tanto distante lontana e però così vicina. «È il motivo per cui siamo qui, no? Per cercare risposte. Almeno, io so che non voglio di nuovo il silenzio, quel vuoto freddo che con te ho cominciato a dimenticare».

Il suo sguardo affondò nel mio, come a cercare una conferma. Poi un leggero sorriso prese il sopravvento, quasi incrinando la tensione: «Allora non è solo io che ho paura di lasciare questo posto». Si lasciò andare, accavallando le gambe sotto il tavolo, la voce un filo più sicura, come se pronunciando quelle parole si stesse liberando di un peso invisibile.

Per un momento il tempo smise di scorrere. Non eravamo più coinquiline, non solo scuola e routine. Eravamo due donne che condividevano un pezzetto di vita, che avevano scoperto uno spazio dove la solitudine si scomponeva in frammenti di comprensione. Una verità che si faceva fragile, ma che resisteva proprio perché urlata sottovoce.

«Mi manca la mia famiglia», continuò lei, lo sguardo perso oltre la finestra. «Sempre. Ma qui ho trovato qualcosa… una specie di casa che non pensavo di poter avere lontano da loro». Fece una pausa e si voltò verso di me, questa volta con una determinazione nuova. «Non voglio abbandonarti, Lucia. E non voglio sentirmi abbandonata».

Sentii una stretta potente al petto, che non riuscivo a sciogliere. Per anni avevo pensato a come riempire i vuoti, eppure niente mi aveva preparata a questa follia di sentimenti, così delicata eppure così travolgente. Fino a quel momento pensavo che la mia vita fosse definita, una strada diritto senza sorprese. Ora, seduta di fronte a quella ragazza, tutto sembrava un orizzonte nuovo e incerto.

«Sai», dissi piano, cercando di trovare un equilibrio tra fragilità e forza, «non è facile accettare che qualcuno diventi importante quando pensi che la tua storia sia scritta. Ma forse è proprio quel cambiamento che ci salva, che ci riporta qualcosa di vero».

La casa era tornata a essere quel rifugio caldo, ma allo stesso tempo si sentiva l’eco di tutte le cose che non avevamo detto, degli addii possibili e improbabili. Giulia tirò fuori il telefono e scorse distrattamente la lista dei messaggi. «Le mie amiche vogliono sapere quando decido. Vogliono che ci trasferiamo subito». Alzò di nuovo lo sguardo, un lampo d’ansia negli occhi. «Io invece non so se sono pronta».

Annuii senza fiato. Ricordai quel primo giorno, quando sua madre era venuta qui a consegnare quella pianta troppo grande per la macchina e aveva pronunciato quella frase così semplice e piena di significati: «È la prima volta che vive fuori casa». Avevo pensato di proteggere la mia tranquillità, ma a poco a poco era diventato chiaro che avevo aperto una porta anche dentro di me.

Mentre parlavamo, Giulia si avvicinò al frigorifero per prendere una mela. Il gesto sembrava casuale, ma gli occhi tradivano un turbinio di pensieri. La fessura della porta illuminò il suo volto e vidi la luce tremolante di una ragazza divisa a metà, che si aggrappava a ciò che stava lasciando e allo stesso tempo cercava coraggio per il futuro.

«Lucia, e se… se non riuscissi a ricreare quello che c’è qui?», disse sfogliando la domanda come un quaderno ingiallito. «Se il posto nuovo fosse solo quattro mura vuote?».

La mia mano scese lentamente sulla sua, un gesto istintivo. Nessuna risposta pronta, ma il conforto del contatto. La sera diventava più densa, tra i rumori ovattati della città fuori e quel piccolo universo di presenze reciproche.

«Non devi farlo da sola», dissi con voce morbida. «Io ti accompagnerò, anche se non saremo più vicine. Questo non finirà qui, sai?».

Lei annuì, con gli occhi che finalmente si riempivano di lacrime, ma stavolta non di paura. Mi abbracciò con forza, e in quel gesto c’era tutto un mondo che le parole non riuscivano a contenere.

Nei giorni successivi la tensione si impastava ai piccoli dettagli: le chiavi lasciate sul tavolo con più esitazione, il posacenere accuratamente svuotato, le camicie piegate in modo quasi rituale. Giulia cercava di organizzare tutto, ma soprattutto cercava di preparare se stessa. Io osservavo ogni gesto, consapevole che il nostro equilibrio — quella fragile intimità — sarebbe stato messo a dura prova.

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