Aggredita senza motivo, la furia della signora: “L’ho appena incontrato”, l’uomo arrestato e rilasciato





Il quartiere San Lorenzo a Roma è in preda al panico a causa delle ripetute e immotivate aggressioni perpetrate da un cittadino tunisino di 22 anni, privo di fissa dimora, affetto da disturbi psichiatrici e con un consistente casellario giudiziario, che include reati quali danneggiamenti, furti, minacce e violenze commessi a partire dal 2023.





L’individuo agisce in modo casuale, prendendo di mira prevalentemente donne e minori, infliggendo pugni o schiaffi improvvisi e dileguandosi immediatamente. Nonostante i numerosi fermi effettuati dalle forze dell’ordine, viene sistematicamente rilasciato a causa delle sue condizioni mentali, che impediscono l’applicazione di misure detentive o di un Trattamento Sanitario Obbligatorio prolungato.

L’ultima vittima, una donna di 44 anni, ha descritto l’accaduto al quotidiano “Il Messaggero” con espressioni di profonda angoscia e timore.

La donna ha ricostruito l’aggressione avvenuta lunedì pomeriggio: “È successo tutto in un batter d’occhio”. Mentre si trovava in bicicletta con il figlio di 10 anni in via dei Dalmati, “è apparsa una figura scura” che le ha inferto “un pugno con una forza inaudita” all’occhio destro.

La donna ha riportato la frattura del volto (zigomo, naso, orbita) e danni all’occhio. “Mi toccavo il volto, piangevo e gridavo aiuto”, ha ricordato. Il bambino, visibilmente terrorizzato, ripeteva: “Mamma, perché ti ha colpita? Non lo conosci”.

ROMA, SAN LORENZO – Donna in bicicletta aggredita da una risorsa pic.twitter.com/UdaBp1nhr7 — DC News (@DNews10443) February 4, 2026



