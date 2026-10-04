Aggressione in ospedale a Verona, arrestato 47enne soccorso al pronto intervento





Un episodio di violenza ha coinvolto un uomo di 47 anni di origine marocchina a San Bonifacio, nel Veronese. I Carabinieri della zona hanno arrestato l’uomo con l’accusa di lesioni personali ai danni di personale sanitario, dopo che quest’ultimo ha avuto un comportamento violento in ospedale.





Tutto ha avuto inizio all’interno di un centro commerciale locale, dove il 47enne è stato trovato privo di sensi. I soccorritori sono intervenuti e lo hanno trasferito al pronto soccorso dell’ospedale della zona per una serie di controlli medici. Non appena l’uomo ha ripreso conoscenza, però, ha dato segni di forte agitazione. Senza alcun apparente motivo, ha aggredito con un pugno al volto un’infermiera che in quel momento lo stava assistendo.

L’intervento dei Carabinieri è stato tempestivo. All’arrivo, l’uomo mostrava ancora segni evidenti di nervosismo e agitazione. Solo grazie ad un’attenta e paziente mediazione dei militari è stato possibile calmarlo e impedirgli di compiere ulteriori atti violenti. Dopo averlo arrestato, è stato condotto in custodia in attesa delle decisioni della magistratura.

Questa mattina, durante l’udienza al Tribunale di Verona, il giudice ha convalidato l’arresto. Su richiesta del difensore dell’uomo, a cui sono stati concessi termini a difesa, il procedimento è stato rinviato a gennaio 2027. L’uomo dovrà rispondere dell’aggressione all’infermiera, un atto che ha scosso la comunità locale e ha acceso nuovamente i riflettori sulle difficoltà che affronta il personale sanitario in servizio.

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