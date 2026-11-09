Al Bano rompe il silenzio a Verissimo e parla delle figlie e di Loredana Lecciso





Il cantante si confessa nel salotto di Silvia Toffanin, affrontando le recenti tensioni familiari e aprendo alle nozze future





Ospite della trasmissione televisiva condotta da Silvia Toffanin, il cantante Al Bano ha ripercorso alcune delle pagine più delicate della sua vita privata, soffermandosi sulle recenti incomprensioni con i figli e sul legame con la compagna Loredana Lecciso. Al centro dell’attenzione mediatica sono finite le dichiarazioni di Romina Carrisi e Cristel, che avevano espresso pubblicamente il proprio disappunto nei confronti del padre. Di fronte a queste prese di posizione, l’artista di Cellino San Marco ha scelto la via del dialogo e della comprensione, evitando polemiche e rivendicando la libertà di espressione dei familiari.

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Le tensioni erano emerse in seguito a interventi pubblici in cui le figlie avevano manifestato delusione per la difesa di Romina Power. Cristel e Romina avevano puntato il dito contro le scelte del padre, sollevando discussioni sulla gestione dei rapporti domestici. Interpellato in studio, il cantautore ha spiegato di giustificare le reazioni critiche dei ragazzi, collegandole a un passato segnato da eventi dolorosi e da un’infanzia complessa. Tra le ferite più grandi figura senza dubbio la scomparsa di Ylenia, un dramma che ha travolto la stabilità della famiglia e generato anni di profonda sofferenza e rabbia interiore.

Ricordando quel periodo buio, caratterizzato da una crisi spirituale durata mesi, l’artista ha tracciato un parallelo tra la propria ribellione passata contro la fede e l’atteggiamento odierno delle figlie. Secondo il punto di vista espresso nel corso dell’intervista, un genitore ha il dovere morale di perdonare e di accogliere il dissenso senza trasformarlo in uno scontro aperto. La maturità acquisita negli anni ha permesso al protagonista di ridimensionare i conflitti, puntando su una riconciliazione basata sull’ascolto reciproco e sui valori contadini ereditati dalla sua infanzia.

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Nella parte conclusiva della conversazione televisiva, lo spazio si è spostato sulla sfera sentimentale e sul rapporto di lunga data con Loredana Lecciso. Rispondendo alle curiosità sulle possibili nozze, il cantante ha confermato l’intenzione di compiere questo passo, pur senza indicare una data precisa per la cerimonia. Con una battuta che richiama la tradizione letteraria, ha confermato che l’evento si farà, lasciando intendere la volontà di consolidare ulteriormente il percorso di vita condiviso negli ultimi anni e di guardare avanti con serenità.



