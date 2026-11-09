Cinema sotto choc per la scomparsa: l’attrice 27enne trovata senza vita in un parcheggio

La giovane interprete francese, nota per la serie Chair tendre e per recenti progetti musicali, è deceduta alle porte di Parigi. Le autorità indagano sulle ultime ore





La giovane interprete francese, nota per la serie Chair tendre e per recenti progetti musicali, è deceduta alle porte di Parigi. Le autorità indagano sulle ultime ore





Il mondo dello spettacolo transalpino è stato colpito da un grave lutto che ha lasciato sgomenti colleghi, registi e spettatori. L’attrice francese Angèle Metzger è deceduta improvvisamente all’età di 27 anni, spezzando una carriera in rapida ascesa che aveva già ottenuto importanti riconoscimenti di critica e pubblico. La tragica scoperta è avvenuta nella mattinata di sabato a Les Pavillons-sous-Bois, un comune situato nel dipartimento di Seine-Saint-Denis, nei pressi della capitale francese. Il corpo senza vita della giovane è stato individuato ai piedi di una struttura che ospita il Centre communal D’action sociale, vicino a un’area di sosta sotterranea e a una scala esterna utilizzata per accedere agli uffici pubblici dell’area urbana.

La notizia ha rapidamente fatto il giro dei media internazionali, sollevando interrogativi profondi sulle circostanze che hanno preceduto il decesso e gettando nello sconforto l’intera comunità artistica europea. Gli investigatori del commissariato di Livry-Gargan sono al lavoro giorno e notte per chiarire ogni dettaglio e ricostruire la sequenza cronologica degli eventi che hanno portato alla drammatica conclusione. Sul luogo del ritrovamento sono stati recuperati alcuni effetti personali appartenenti alla giovane, ma gli elementi raccolti finora non consentono di trarre conclusioni definitive sulla dinamica dei fatti.

Un supporto potenzialmente decisivo per le indagini potrebbe arrivare dalle immagini registrate dai dispositivi di sorveglianza della zona, attualmente al vaglio delle autorità competenti che cercano riscontri oggettivi sulle ultime ore vissute dall’artista prima della caduta.

Chi era la giovane promessa dello spettacolo e del cinema

Nata in una famiglia profondamente radicata nell’ambiente culturale e cinematografico, Angèle Metzger era figlia dell’attore Stéphane Metzger e della regista Marie Caldera, un contesto familiare che ha inevitabilmente nutrito la sua sensibilità artistica fin dalla prima infanzia. Cresciuta ad Aulnay-sous-Bois in un ambiente particolarmente stimolante, aveva affiancato alla recitazione una solida formazione accademica, culminata nel conseguimento di un master in filosofia e storia dell’arte.

La sua innata versatilità l’aveva portata a coltivare con dedizione anche passioni parallele per la musica e le arti visive, integrando costantemente linguaggi espressivi differenti all’interno del proprio percorso di crescita personale e professionale. La vera svolta nel mondo della recitazione era arrivata nel 2022 grazie alla partecipazione da protagonista alla serie televisiva Chair tendre, trasmessa dall’emittente France 5 e diretta con cura da Yaël Langmann e Jérémy Mainguy, un progetto televisivo innovativo che aveva immediatamente catturato l’attenzione del pubblico giovane.

In quella produzione drammatica composta da dieci episodi, la giovane interprete aveva vestito i panni di Sasha, un’adolescente intersessuale impegnata nel delicato confronto con la propria identità, con il giudizio degli altri e con le difficoltà tipiche di una fase della crescita particolarmente complessa. Una prova attoriale intensa e misurata che le aveva valere il prestigioso premio come rivelazione al festival Séries Mania di Lilla, consacrandola tra i talenti più interessanti della sua generazione.

Negli anni successivi la sua attività professionale era proseguita con successo tra il grande schermo e i progetti audiovisivi sperimentali, inclusa la partecipazione al film Fotogenico, al thriller Drone Games e, nell’ottobre 2026, la presenza nel videoclip del brano Japan della band irlandese Fontaines D.C., in cui recitava accanto a Charlie Heaton. La sua scomparsa improvvisa interrompe bruscamente un cammino artistico ricco di promesse, lasciando un vuoto incolmabile tra quanti ne avevano apprezzato il talento, l’intelligenza e la profonda sensibilità umana.



