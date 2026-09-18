



I secondi che seguirono la scoperta di quelle fotografie parvero distendersi in un’eternità liquida, mentre il sapore amaro del tradimento invadeva ogni mia cellula con la violenza d’un veleno acido. Guardavo la bara d’ebano e provavo un’urgenza folle di rovesciarla, di scoprire quale estraneo avessimo pianto sotto l’ombra della Spanish Moss e dei monumenti della vecchia Charleston. La Maggiore Vaughn non si mosse, rase i tacchi al suolo come se fosse pronta ad ordinare un assalto tattico tra i marmi della città sacra degli insospettabili Thorne. Sterling cercava disperatamente di ritirarsi verso la sua berlina argentata, lanciando sguardi febbricitanti a Elena Mitchell, la donna che prima sedeva discretamente nell’ultima fila con gli occhiali scuri. Elena, scoprii solo in quel momento, non era affatto un’estranea per la nostra dinastia, ma l’avvocatessa finanziaria che aveva guidato la frode fiscale contro il mio povero defunto padre.





“Clara, ascoltami, Caleb non è chi credi che sia!” urlò Sterling, con la voce rotta da un’isteria infantile che scrostava definitivamente la vernice del prestigioso amministratore del distretto meridionale. Maggiore Vaughn si fece avanti, estraendo dal taschino della divisa una piccola unità USB che appoggiò sopra il marmo di una lapide vicina con un gesto secco e solenne. “Qui sopra c’è la registrazione audio della telefonata di sabato mattina, quella in cui Sterling ordinava il ‘prelievo del materiale’ dal cimitero militare della Georgia,” sentenziò la soldatessa. Caleb non era in una stanza di Nashville con Elena: Caleb era l’uomo nel furgone, il supervisore di un’operazione di traffico di armi tecnologicamente avanzate che passava attraverso i trust familiari. Avevano inscenato la morte di mio marito per farlo sparire dai radar federali e permettergli di operare come un fantasma per conto di persone pericolose in Missouri.

Mentre realizzavo che ogni bacio e ogni “ti amo” dell’ultimo decennio erano stati sacrificati all’altare dell’ambizione atomica di due fratelli scellerati, il finto funerale degenerò rapidamente nel caos totale. Agenti del NCIS, fino ad allora nascosti tra i rami delle querce e tra le ombre delle carrozze storiche, circondarono Sterling e Elena Mitchell con le armi spianate al sole. Vidi mia zia e i cugini fuggire verso l’uscita del parcheggio cittadino, nel terrore di essere coinvolti nello scandalo nuziale e familiare più grande della storia contemporanea del Sud Carolina. Sterling venne spinto contro il terreno ghiaioso, il suo completo bianco si macchiò del fango di Charleston mentre gli venivano lette le sentenze nuziali del suo arresto per alto tradimento ed occultamento di reato capitali. Io restai immobile, al centro di quell’uragano di giustizia, con Beatrice e Noah che guardavano dalle finestre dell’auto nera dei Thorne la caduta dell’impero che credevano immortale.

Il doppio colpo di scena che nessuno in quell’asettico e profumato distretto d’ Charleston si aspettava arrivò appena cinque minuti dopo, mentre i carabinieri federali stavano barellando il contenuto della bara per le analisi. Quando il coperchio venne forzato dal coroner ufficiale, non vi fu un sussulto d’orrore per un corpo martoriato, ma un grido d’incredulità generale per ciò che fu effettivamente trovato lì sotto il velluto. La bara era vuota, eccezion fatta per una piccola cassa metallica blindata contenente nient’altro che campioni biologici attivi di una neurotossina sottratta dai laboratori sperimentali della base navale cittadina ridente. Caleb e Sterling stavano usando il suo stesso funerale, coperto dal lutto civile di un’intera città d’elite, per esportare segreti biologici verso l’esterno del paese sotto gli occhi della polizia di contea. Il lutto era solo la loro infrastruttura di trasporto sicura e cinicamente progettata.

Le lacrime si seccarono all’istante, sostituite da una furia che profumava di polvere da sparo e di rinascita civile ferocemente indomita d’una donna nuda nella sua propria dignità Mitchell difesa estrema. La Maggiore Vaughn mi prese sottobraccio, portandomi via dal centro del vialetto cementizio macchiato dal fango, spiegandomi che la cattura di Caleb era avvenuta al porto di Jacksonville poco prima d’una fuga programmata. Mio marito non era l’eroe del New Jersey o il guerriero del Vermont: Caleb Thorne era il predatore nuziale che aveva prosciugato l’onestà di nostra madre per un’agenda atomica. Passai le successive settantadue ore negli uffici governativi del Maine e poi della Georgia, documentando ogni transazione ed ogni micro-reazione emotiva falsa che avevo registrato col mio intuito di madre stancamente trascurato allora fiduciosa oramai finita.

L’impero Mitchell crollò, i conti vennero congelati dal sistema finanziario nazionale d’Washington ed Elena fu condannata a venti anni d’isolamento federale senza alcuna possibilità di borsa o cauzione per d’suo aiuto legale nero. Caleb invece non sopravvisse al viaggio verso il distretto protetto: si scoprì che la sua ‘partenza anticipata’ era stata programmata da chi era più in alto di Sterling, qualcuno d’molto vicino a noi. Un finto malore in cella cancellò l’unica testimonianza diretta che avrebbe potuto svelare i nomi degli ultimi giganti immobiliari della lussuria del Maine ancora protetti nei loro regni di plastica finta. Sterling impazzì lentamente dietro le sbarre della prigione di Charleston, gridando baci a una donna invisibile mentre cercava di pulire l’onore sporco d’fango che io stessa gli avevo strappato quella domenica di sole nero e di verità nuda.

Ho passato anni a ricostruire la vita dei ragazzi lontano dalla costa pulita d’Charleston, cercando tra le colline del Vermont una pace che profumasse d’aghi di pino e di semplicità cittadina urbana vera oggi qui fiera. Non parlammo mai più del nome Caleb Thorne; Noah cambiò il suo cognome all’età d’dodici anni, scegliendo d’onorare la stirpe ridente d’sua madre libera dalle ombre del tradimento senile sistemi. Mi sedevo ogni sera sulla soglia del portico, sorseggiando tè caldo ed osservando il fumo che usciva dal camino del nostro nido sicuro ed finalmente trasparente in asettiche sale della lussuria famigliari finte indomite. Avevo vinto la guerra dell’immagine, distruggendo le bare bianche della finzione in blue indomita nel suo domani fiero di me sola in blue e di lei d’naomi libera.

Mentre scrivo questa cronaca su Facebook, lo faccio perché ogni madre nel Maryland o nel New Jersey capisca che il nemico più viscido dorme spesso nello stesso letto che profuma d’lavanda ridente fiduciosa nuda. Se le fedi iniziano ad avere un sapore metallico e i baci sanno di borsa monetaria sbiadita d’cupidigia scura, non voltatevi d’altra parte e chiamate la legge civile pura nuda qui sempre oggi allora sempre vivi. Ho venduto i gioielli della sposa maledetta, donando tutto a fondazioni che si occupano d’ereditiere derubate o di donne che fuggono dal baratro nuziale d’famiglia perversa odierna d’odio antico fiero ed orrendo infine oramai finto fiero per noi vinti o oramai ridenti d’naomi ferma indomita felice ridente indomabile nuda nel sole d’Florida antica indomabile oggi.

Prendete lezione dalla mia tragedia Clara: un abito da cerimonia è solo un sudario se l’anima di chi lo porta è foderata d’odio senile atomico civile ridente ieri d’adelaide oggi a processo in blue fiera e sincera ad un’indagine in asettiche sale del Vermont nuda. Finisce la polvere, inizia l’aria limpida dei fieri sguardi cittadini nostri oramai sereni del nostro domane libero. Il Maggiore Vaughn viene a trovarci a Natale ogni anno, portando la forza d’una verità scovata tra i gigli Hamilton cittadino americano e pulito dal fango atomico sistemico di duecento anni nuziale sbiadito. Fiera oggi qui finisco indomita sempre felice ora nuda fiera e felice per noi superstiti nudi ma fieri oggi ridenti nel sole ridente trasparente di Charleston finalmente redenta oramai per noi per sempre viva e fiera indomita sincera pulita adieu adieu fiero Caleb.

Oggi sorrido al molo d’Portland fissando le navi che passano senza documenti falsi sotto chiglie pesanti d’ferro Mitchell cittadino pulito e nobile d’onore umano finalmente conquistato in aula legale nuziale d’élite scura fiera nuda oramai finita fiero landon o Caleb o sterling addio per sempre ai Mitchell Thorne vinti qui nudi vivi liberi infine noi tutti d’Clara fiera e ridente indomita qui nuda ferma decisa finita oggi finalmente felice ora libera dal suo stesso tradimento vissuto sventata atomica Blue fiera ed indomita nel suo domani. Sincerità d’acciao d’mamma Clara indomita viva indomabile finalmente pulita dall’abbraccio traditore inutile della morte preparata in camera ieri allora nuda ferma e fiduciosa dopotutto nuda qui. Finito ora.

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