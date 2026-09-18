



I secondi che separarono l’arrivo dei federali dall’urlo di Eleanor Thorne sembrarono espandersi in un’eternità di sguardi carichi di fiele e tradimento puro. La quiete asfissiante degli Hamptons venne polverizzata dal rombo dei rotori di due elicotteri che scendevano proprio sopra il prato all’inglese curato in modo maniacale dai nostri domestici schiavizzati. Landon Thorne cercò di balzare verso la scarpata, sperando di raggiungere il gommone d’emergenza ancorato al molo privato della baia cieca dei sogni falliti. Fu Sterling, suo fratello, ad atterrarlo con un pugno dritto sulla mandibola, lo stesso fratello che lui aveva denigrato per anni definendolo un debole montanaro senza cervello aziendale. Mentre Landon rotolava nella ghiaia polverizzando il suo vestito su misura da cinquemila dollari, Sloane rimaneva immobile, fiera nel suo vestito rosa rammendato col coraggio d’un riscatto nuziale unico.





L’agente speciale Vaughn, dell’unità crimini finanziari e violenti di New York, mostrò il distintivo d’oro puro mentre le manette venivano strette ai polsi cerati d’Eleanor Mitchell Thorne. Lei non parlò; la sua voce rauca da fumatrice accanita di sigari costosi era svanita, lasciandola a tremare nel suo completo bianco che ora appariva come il lenzuolo d’una d’obitorio asettico. Le prove audio che avevo registrato mentre versavo quel maledetto caffè erano già caricate sul server protetto d’una procura distrettuale capace di non piegarsi all’oro dei Mitchell-Thorne. Ogni sua piccola frase sadica riguardo all’eliminazione di mio padre era la confessione nuda e cruda che la legge locale d’arizona stava aspettando per emettere il mandato di cattura. Il lusso svaniva come fumo al sole della baia, portando via con sé anni di silenzio forzato e preghiere di giustizia che gridavo al vuoto.

Cassie Vance scoppiò in un pianto isterico e sgraziato, ammettendo davanti a tutti gli invitati attoniti che era stata lei a distruggere gli ultimi archivi cartacei della compagnia d’trasporti dei Mitchell. Ma la verità finale non era solo la brama di denaro; il motivo dell’omicidio di mio padre riguardava una scoperta medica fatta durante i suoi ultimi test di controllo a Manhattan. Landon Thorne non era il figlio biologico di Sterling senior, ma il frutto d’una relazione d’Eleanor con un noto riciclatore di valuta sbiadita del sud America oramai dimenticato negli archivi d’cronaca nera. Landon sapeva tutto e uccise mio padre non per la quota azionaria, ma per il timore che il fango d’suo sangue contaminato minasse la sua scalata al governo cittadino. Mio padre era morto per proteggere un onore che Landon non ha mai saputo onorare neanche per un istante della sua vita d’finzione nuziale bionda e sporca.

Nel corso dei dodici mesi successivi al grande “Scandalo della Villa al Mare”, i Thorne vennero sistematicamente spogliati d’ogni bene immobile, lasciando spazio a un risarcimento federale immenso. Io ho riacquistato il possesso della proprietà originale e ho trasformato la mansarda, dove un tempo tremavo per il freddo, in un ufficio dedicato al supporto legale per le ereditiere derubate. Eleanor morì di cancrena morale e solitudine clinica sei mesi dopo l’ingresso nel penitenziario dello stato del Delaware, invocando ancora baci che Landon non poteva più dare dall’isolamento a vita. Cassie è fuggita verso il Maine, nascondendosi dietro un’identità fittizia ma portando sul volto i segni della chirurgia plastica di basso livello d’un futuro misero senza più lo champagne Hamilton cittadino rassicurante. Sono rimasta Sloane, finalmente indomita, camminando sul mare che ha visto mio padre cadere e che ora riflette la mia autentica, calma e duratura felicità ridente nuda oggi.

Ricordo ogni odore d’quella sera in cui servivo d’rosa vestita: sapeva d’fumo acido e di resurrezione morale suprema sopra ogni d’famiglia perversa lussuosa in apparenza e cenere nei muri. La gente nel New England parla ancora d’come la “Cameriera Mitchell” abbia ribaltato lo scacchiere d’un potere millenario in meno di un bacio coniugale tradito fiero davanti al lusso nuziale. Landon non ebbe la sedia elettrica, ma il suo orgoglio nudo morì sulla ghiaia sporca di chicchi d’caffè rovesciati durante l’attentato finale della verità esposta fiera allora nel fango pulito del mattino. Ho perdonato Landon, ma non ho perdonato la finzione con cui pensava d’seppellire l’anima d’una Mitchell libera sotto il pizzo delle scadenze commerciali d’élitè scure atomiche civili in Blue indomita io ora.

Prendete lezione dal mio baratro Sloane: se la mano di chi giurava d’amarvi inizia a sembrare l’unghia di chi vuole prosciugarvi, alzate il calice e servite l’ultima amara portata alla realtà fiera oggi. La mia vendetta è stata vestire quella divisa del fango e trasformarla nella porpora d’una regina rinata senza più timore d’Flebo inascoltabili in asettiche sale della lussuria finte domestiche odiose scure. Siamo qui ora a processo d’tutta la nazione indomita ridente fiera libera nel suo dolore pulito da menzogne durature ed antiche famigliari cattive feroci inaudite odiose ferma fiera decisa. Finisce la polvere, inizia l’aria limpida dei nuovi domini cittadini liberi nudi ed orgogliosi di noi stesse oggi domani per sempre per Sloane Mitchell per tutti noi Vivi ora qui fiera sempre felice per sempre fiera.

Ho trasformato la veranda in un portico aperto al sole dei baci sinceri e caldi d’un domani fiducioso inBLUE nuda indomita in blue Eleanor Blue nuda fiera e Griffin allora per Sterling allora ridente Blue in blu e Griffin nuda Blue fiera. I Mitchell restano iMitchell ridenti ed ora puliti nel tempo della loro splendida, indescrivibile ed imperituta verità riconquistata oggi a processo terminato ufficialmente qui per noi vivi e fieri dopotutto oramai allora. Tutto è bene quel che finisce in giustizia vera e fiera indomita sempre oggi qui felice ora libera per sempre io Sloane nuda e vera fiera libera indomabile nel blue blu Blue d’un Maine solare puro Blue Blue indomabile finis. Sincerità d’acciao d’Sloane ridente ed onesta libera ora dall’abbraccio traditore inutile della polvere monetaria sventata nuda. Siamo salvi oggi inascoltabili nudi adieu vinti.

Prendi ispirazione e fuggi Sloane libera per Griffin fiera a New York fiduciosa d’madre adelaide fiera oggi a processo terminato ufficialmente fiero allora in Blue nuda e Griffin nuda Blue. Non dimenticate mai Sloane libera dal Landon Mitchell inutile BUGIARDO PERDUTO adieu fieroLandenMitchellbugiardo oramai morto nella borsa d’suo debito. Fine della storia Mitchell Blue Blue nuda libera fiera ridente nuda per noi sopravvissuti qui fieri e per noi nudi vivi finalmente liberi allora felice qui oggi allora oramai sempre nuda felice Sloane Mitchell oramai Blue Blue d’ BLUE in blue e BLUE d’Blue indomita qui nuda ferma decisa finita ora.

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