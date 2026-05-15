Alessandra Mussolini e Francesca Manzini di nuovo ai ferri corti al Grande Fratello Vip: un gesto durante una coreografia scatena nuove polemiche nella Casa.





La tensione continua a crescere nella Casa del Grande Fratello Vip mentre il reality si avvicina sempre di più alla finalissima. Tra televoti decisivi, strategie e rapporti ormai logorati da mesi di convivenza, anche il più piccolo dettaglio sembra capace di provocare nuove discussioni tra i concorrenti.





Nelle ultime ore, infatti, al centro delle polemiche sono finite ancora una volta Alessandra Mussolini e Francesca Manzini, protagoniste di un nuovo confronto che ha immediatamente acceso il dibattito sia nella Casa che sui social network.

Il clima tra i gieffini appare sempre più nervoso. Con la corsa verso la finale ormai entrata nella fase decisiva, i concorrenti rimasti in gioco sanno che ogni comportamento potrebbe influenzare il giudizio del pubblico e cambiare gli equilibri del reality.

Nel frattempo cresce anche l’attesa per il televoto che decreterà il quarto finalista del Grande Fratello Vip. Secondo alcuni sondaggi online pubblicati nelle ultime ore, la situazione tra Renato Biancardi e Raul Dumitras sarebbe estremamente equilibrata.

Sul portale GF Forum Free, dove hanno votato centinaia di utenti, Renato Biancardi avrebbe raccolto il 50,14% delle preferenze, mentre Raul Dumitras si fermerebbe al 49,86%. Uno scarto minimo che conferma quanto il pubblico sia attualmente molto diviso.

Mentre fuori dalla Casa i fan discutono sui possibili finalisti, all’interno del reality continuano le tensioni personali tra alcuni concorrenti. In particolare, nelle ultime ore si è acceso un nuovo confronto tra Alessandra Mussolini e Francesca Manzini.

Secondo quanto emerso durante una discussione nella Casa, Alessandra Mussolini avrebbe interpretato un gesto fatto dalla Manzini durante una coreografia come una provocazione nei suoi confronti.

Nel dettaglio, la concorrente avrebbe accusato Francesca Manzini di aver inserito il cosiddetto “gesto del pennacchio” all’interno dell’esibizione con l’intenzione di lanciarle una frecciata indiretta.

Quella che inizialmente sembrava una semplice coreografia si è così trasformata rapidamente in un nuovo motivo di scontro tra le due gieffine. La tensione è salita nel giro di pochi minuti e il confronto ha immediatamente attirato l’attenzione degli altri concorrenti.

Sui social network, intanto, il pubblico si è nuovamente diviso. Molti utenti hanno difeso Francesca Manzini, sostenendo che il gesto non avesse alcun significato provocatorio e che la reazione di Alessandra Mussolini fosse eccessiva.

Tra i commenti comparsi online si leggono frasi come: “Francesca non ha bisogno di queste cose per farsi notare, è tutto nella testa degli altri”. Altri utenti, invece, hanno preso posizione a favore della Mussolini sostenendo che il gesto fosse chiaramente indirizzato contro di lei.

“Quel gesto era chiaramente provocatorio, impossibile non capirlo” ha scritto un telespettatore sui social. E ancora: “Ormai vedono attacchi ovunque”, oppure “Il clima è così teso che basta un niente per scatenare il caos”.

Non sono mancati nemmeno commenti più critici nei confronti dell’atmosfera vissuta nella Casa in questa fase finale del programma. Alcuni utenti hanno definito il reality una vera e propria “guerra psicologica”, sottolineando quanto i concorrenti appaiano ormai stanchi e particolarmente nervosi.

Nel frattempo, anche il rapporto tra Alessandra Mussolini e Francesca Manzini continua a essere sempre più complicato. Le due concorrenti sono state protagoniste di diversi scontri nel corso delle ultime settimane e ogni nuovo confronto sembra aumentare ulteriormente la distanza tra loro.

Con la finalissima ormai vicina, le tensioni nella Casa rischiano quindi di crescere ancora. I concorrenti rimasti in gioco sono consapevoli che ogni dinamica potrebbe influenzare il televoto e il giudizio del pubblico da casa.

E mentre il pubblico continua a seguire con attenzione sia le discussioni che i sondaggi online, il Grande Fratello Vip si prepara a vivere una delle ultime settimane più combattute e imprevedibili degli ultimi anni.

Visualizzazioni: 28



