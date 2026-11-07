Alex Belli shock al Grande Fratello Vip: fuga dallo studio e gelo in diretta





Colpo di scena inaspettato durante la puntata: l’attore lascia la trasmissione e scompare nel nulla dopo l’eliminazione





Il percorso di Alex Belli all’interno del Grande Fratello Vip si è chiuso con un vero e proprio colpo di scena che ha spiazzato il pubblico e i presenti in studio. L’attore, noto per le sue partecipazioni televisive e per la tendenza a catalizzare l’attenzione, ha deciso di non seguire la consueta prassi riservata agli ex concorrenti eliminati dal televoto. Invece di accomodarsi sulle poltrone per commentare il proseguimento della diretta, ha optato per un’uscita di scena clamorosa e del tutto inaspettata.

Alex abbandona lo studio di #GFVIP! https://t.co/afyfJCNPA2 — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 7, 2026

Il momento decisivo è arrivato nel corso della serata, quando la conduttrice Ilary Blasi ha invitato l’ospite a esprimere un parere sui concorrenti ancora in gara. In risposta, l’interprete si è alzato, ha baciato la mano alla presentatrice e ha rivoluto un saluto alle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. Subito dopo ha pronunciato parole taglienti, definendo scontati i compagni rimasti nel loft e rifiutandosi categoricamente di vestire i panni dell’opinionista televisivo, prima di imboccare rapidamente le scale per andarsene.

🆘 Cercasi Alex! Buonanotte a tutti, ci vediamo lunedì ✨ #GFVIP https://t.co/R6VCbqlnGv — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 7, 2026

Lo studio è rimasto letteralmente paralizzato di fronte a tanta rapidità. La stessa conduttrice ha provato a richiamarlo invano, esprimendo tutto il proprio stupore di fronte ai presenti. A fare chiarezza parziale ci ha pensato Jonathan Kashanian, rivelando che il compagno d’avventura aveva espresso in anticipo l’intenzione di non fermarsi, aggiungendo inoltre che l’attore si era mosso senza telefono cellulare, poiché custodito da Delia a Milano. Anche le opinioni delle due opinioniste si sono divise tra chi ha visto la mossa come puro teatro e chi è rimasto interdetto.

La notizia è stata poi comunicata anche ai concorrenti rimasti dentro la Casa, i quali non si sono mostrati particolarmente sorpresi dall’accaduto. Secondo quanto riferito da alcuni coinquilini, il protagonista aveva già manifestato la volontà di interrompere l’esperienza televisiva a prescindere dall’esito del televoto. Tra battute finali e la curiosità ironica della presentatrice su dove possa essersi diretto, la vicenda conferma ancora una volta la Grande abilità del personaggio nel monopolizzare la scena mediatica.



