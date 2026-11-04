Elezioni Usa e Trump, le frasi di Enrico Mentana che hanno spiazzato il pubblico di La7





Il direttore del Tg La7 è finito al centro delle polemiche social per alcune dichiarazioni sul tycoon durante la maratona dedicata al voto americano.





Negli studi di La7, il conduttore Enrico Mentana ha guidato una prolungata diretta televisiva focalizzata sulle consultazioni di metà mandato americane e sulle prospettive di Donald Trump. Nel corso dell’approfondimento focalizzato sugli esiti che hanno ridefinito gli assetti istituzionali nordamericani, il cronista ha espresso valutazioni sulle dinamiche estere imputabili alla presidenza degli Stati Uniti. Nello specifico, analizzando la situazione in trasmissione, il giornalista ha affermato che il capo di Stato americano avrebbe realizzato pure determinati interventi favorevoli nella sua gestione internazionale, menzionando esplicitamente il Board of Peace all’interno dell’articolato programma per Gaza.

Questa presa di posizione espressa in diretta televisiva ha immediatamente scatenato un’ondata di polemiche e reazioni decisamente negative da parte degli spettatori sulla piattaforma X. Molti utenti hanno aspramente criticato le parole pronunciate dal noto conduttore, sostenendo con forza che l’iniziativa diplomatica menzionata non avrebbe prodotto reali miglioramenti sul terreno e contestando inoltre la totale assenza di una rappresentanza palestinese all’interno del progetto. La discussione online si è rapidamente accesa, trasformandosi in una accesa contestazione diretta nei confronti del direttore della testata giornalistica.

Nel frattempo, lo sfondo politico generale che ospita queste considerazioni mostra i Repubblicani alle prese con un aspro insuccesso elettorale nei differenti Stati. Secondo l’esito fornito dalle urne per i Midterms2026, che hanno riguardato Iowa, Kansas, Texas e Carolina del Sud, lo schieramento progressista ha ottenuto la gestione di ambedue le assemblee del Congresso, guadagnando sette seggi al Senato e ben ventiquattro alla Camera dei rappresentanti.

Donald Trump ha sostenuto pubblicamente che il pessimo esito elettorale registrato dai repubblicani dipenda unicamente dalla mancanza del suo nome sulla carta stampata per le votazioni, pur confermando la ferma intenzione di accettare ufficialmente il verdetto uscito dalle urne nei vari territori. L esponente politico di primo piano ha inoltre chiarito chiaramente di voler sfruttare sistematicamente la propria prerogativa di veto presidenziale per contrastare le future proposte legislative avanzate dalla nuova maggioranza democratica, senza tuttavia precludere completamente la possibilità di avviare forme concrete di dialogo istituzionale con gli avversari politici.

Questa posizione complessa riflette la tensione istituzionale che attraversa la nazione nordamericana dopo la tornata elettorale che ha consegnato ai democratici il controllo della Camera e del Senato, ridisegnando gli equilibri di potere a Washington e aprendo scenari inediti per la gestione del governo federale nei prossimi anni.

Gli osservatori seguono con grande attenzione gli sviluppi di questa delicata fase politica, caratterizzata da forti contrapposizioni tra la presidenza repubblicana e il parlamento a guida progressista, mentre il dibattito pubblico continua ad alimentarsi attorno alle scelte strategiche dell amministrazione e alle contestate decisioni assunte in politica estera riguardo alle aree di crisi internazionale, tra cui spiccano le vicende mediorientali e le iniziative diplomatiche discusse anche nei programmi televisivi nazionali seguiti da milioni di telespettatori in tutto il paese durante le maratone dedicate alle consultazioni elettorali americane.

Gli osservatori della scena politica evidenziano ora forti riserve sul rischio reale di una stasi istituzionale prolungata causata dal confronto frontale tra l’esecutivo e il Congresso nuovamente conquistato dai democratici. In contemporanea, si protrae un notevole punto interrogativo sull’impatto effettivo che il Board of Peace riuscirà a produrre nella stabilizzazione del settore mediorientale e nell’individuazione di una risoluzione stabile per le ostilità presenti, massime per via della continuità delle operazioni israeliane nella Striscia di Gaza che continuano a generare accese polemiche su qualunque apprezzamento favorevole rivolto alla diplomazia di ieri e di oggi.



