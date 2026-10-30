Garlasco, le parole choc di Andrea Sempio in diretta televisiva

L’intervista a È Sempre Cartabianca e la reazione dello studio sulle indagini





L’intervista a È Sempre Cartabianca e la reazione dello studio sulle indagini





Andrea Sempio è tornato a parlare pubblicamente davanti alle telecamere ed è intervenuto durante la trasmissione È Sempre Cartabianca, condotta da Bianca Berlinguer su Rete 4. Le sue dichiarazioni rilasciate all’inviata del programma televisivo hanno riportato l’attenzione sul caso giudiziario relativo all’omicidio di Chiara Poggi. L’uomo, indagato nell’inchiesta che è stata riaperta, ha descritto in modo approfondito il peso derivante dall’esposizione mediatica e ha esaminato il possibile futuro giudiziario pronunciando una frase che ha lasciato lo studio televisivo completamente in silenzio.

Nel corso del colloquio, Sempio ha affrontato il tema specifico dei filmati estratti dai dispositivi che erano stati precedentemente sequestrati dagli inquirenti. Alcuni di questi spezzoni, che sono stati diffusi nel corso degli ultimi giorni, contengono delle riflessioni incentrate su temi come la sessualità, le donne e la violenza, alimentando rapidamente un ampio dibattito all’interno delle piattaforme social.

L’intervistato ha contestato esplicitamente le modalità con cui quelle registrazioni sarebbero state presentate al pubblico, spiegando che i frammenti in questione farebbero parte di discorsi molto più ampi e articolati. L’uomo ha dichiarato che in televisione si sta parlando a salve e che la parte realmente vera e determinante resta quella giuridica, ribadendo con fermezza che il confronto decisivo tra le parti avverrà esclusivamente nelle sedi giudiziarie competenti.

All’interno del colloquio è emerso anche un chiaro riferimento a un’altra frase specifica contenuta nei video, ovvero quella relativa all’esigenza di indossare una maschera per affrontare la situazione. Interrogato sul controllo di sé e sulle pesanti conseguenze generate da questa imponente attenzione pubblica, Sempio ha parlato apertamente delle notevoli difficoltà vissute in questa delicata fase della sua vita. Ha spiegato infatti che le conseguenze in assoluto più negative le ha subite proprio a causa della forte pressione mediatica.

Il momento più duro dell’intervento si è registrato quando Sempio ha pronunciato la frase sul rischio detentivo e sulla tensione accumulata durante l’inchiesta in corso. Parlando della vicenda, ha affermato che la situazione riguarda un omicidio e una possibile condanna all’ergastolo, aggiungendo che se le cose dovessero andare bene per lui, si troverà a fare trenta anni di carcere. Un’affermazione molto forte che fotografa chiaramente la tensione del momento, mentre le indagini giudiziarie proseguono il loro corso.

La difesa legale di Andrea Sempio è attualmente affidata all’avvocata Angela Taccia, la quale non ha escluso del tutto l’ipotesi concreta che si possa arrivare a un rinvio a giudizio per il suo assistito. Il legale ha osservato che questa evenienza risulta essere molto probabile, pur precisando con decisione che la difesa si trova pronta a esporre le proprie argomentazioni di fronte a un giudice che dovrà essere necessariamente terzo e imparziale.

Il riferimento del legale tocca anche gli atti che sono stati notificati alla difesa nel corso dei mesi scorsi. Secondo il punto di vista dell’avvocata Angela Taccia, il futuro passaggio in aula potrebbe rappresentare il momento fondamentale e necessario per garantire un confronto completo tra tutte le parti coinvolte, tenendosi ben lontani dalle semplificazioni e dalle interpretazioni nate attorno ai singoli contenuti circolati online. Tra i materiali che sono stati rilanciati sia in televisione sia sul web figura un ulteriore filmato in cui Sempio pronuncia la frase relativa all’innamoramento per un determinato coltello oggi.

In un altro spezzone diffuso si sente invece una battuta che è stata rivolta al proprio cane e che contiene un’espressione di natura violenta, elementi che hanno inevitabilmente suscitato reazioni e polemiche. Il significato reale e la rilevanza giuridica di questi contenuti dovranno essere valutati con attenzione nel quadro complessivo di tutti gli accertamenti. All’interno dello studio televisivo, Marco Oliva ha sottolineato come la complessa inchiesta possa approdare a un eventuale processo.



