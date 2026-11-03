Grande Fratello Vip: per quale motivo Alex Belli ha dovuto inventarsi un biglietto falso in diretta televisiva?





Un pezzo di carta fatto sparire, una sostituzione ammessa durante la pubblicità e accuse incrociate sulle vere intenzioni dietro le quinte del reality show.





Nel corso della trasmissione numero quindici del Grande Fratello Vip condotta da Ilary Blasi scoppiò il caso noto come biglietto-gate. La conduttrice mandò in onda un filmato in cui Valeria Marini passava un foglietto ad Alex Belli ordinandogli di occultarlo e sopprimerlo dopo la lettura. La produzione pretese chiarimenti repentini e l’attore tirò fuori un foglio sostenendo si trattasse proprio del materiale ricevuto, incentrato su presunte gelosie nei confronti di Federica Morello.

La Marini ha respinto ogni addebito con Grande forza, giurando sulla propria vita e sulla persona di Delia, e accusando Alex di essersi inventato tutto quanto per farla apparire come una persona instabile. La discussione nello studio si è accesa rapidamente, coinvolgendo altri inquilini e catalizzando l’attenzione del pubblico sugli schermi televisivi mentre la tensione saliva minuto dopo minuto.

Durante la pausa pubblicitaria, però, l’attore ha ammesso che il documento mostrato non era affatto autentico ma un falso scritto di suo pugno. La motivazione addotta riguardava la volontà di tutelare la coinquilina da contenuti ritenuti gravi e inaccettabili per la trasmissione televisiva. Inizialmente Alex ha sostenuto che il testo originale contenesse offese contro Marina La Rosa, descritta come una persona cattiva da colpire. La Marini ha invece ribadito con decisione che il foglio parlasse esclusivamente di tattiche e dinamiche di nomination, domandando chi volesse nominare, e negando fermamente qualsiasi attacco personale.

La confessione sussurrata mentre la trasmissione era in pausa pubblicitaria stravolse i termini della disputa, mutando un banale litigio in un vero mistero catodico che sbigottì tutti i presenti dentro l’abitazione più spiata del Paese.

Marina La Rosa dubitò fortemente della versione fornita dall’interprete, avanzando l’ipotesi che le frasi fossero ben più gravi oppure rivolte a un numero maggiore di soggetti. Insieme a Guendalina, vari concorrenti sospettarono che lo scritto servisse a pianificare le tattiche di voto, tesi alimentata dal comando iniziale di disfarsi di ogni cosa per coordinarsi al meglio. Jonathan Kashanian prestò fede alla versione della Marini, inducendo Alex a fornire ulteriori particolari parziali sulla soppressione del supporto originario avvenuta prima dell’andata in onda. I racconti contrastanti continuano a mantenere fitto l’enigma sul reale contenuto del foglio eliminato, mentre la redazione attende risposte ufficiali sull’accaduto che ha dominato le ultime ore all’interno della trasmissione televisiva guidata da Ilary Blasi.



