



Tragedia nel calcio spagnolo: l’attaccante del Tenerife perde la vita dopo il grave impatto di gioco con il portiere avversario





Il mondo del calcio professionistico piange la dolorosa scomparsa di Jesus de Miguel, attaccante spagnolo di appena trenta anni, deceduto in seguito alle gravissime conseguenze di un durissimo scontro di gioco. L’episodio drammatico si è verificato durante la partita ufficiale giocata tra la formazione del Tenerife e quella dell’Andorra, quando il centravanti è rimasto coinvolto in un impatto violentissimo con il portiere avversario Owono. L’intervento del estremo difensore, caratterizzato da un’uscita giudicata estremamente pericolosa e scomposta, è stato immediatamente sanzionato dal direttore di gara con un cartellino rosso diretto.

Testimoni sugli spalti e protagonisti sul rettangolo verde hanno percepito immediatamente la gravità della situazione dopo il forte impatto al petto subito dal giocatore. Panico generale sul campo quando l’atleta è stato colpito da un arresto cardiocircolatorio protrattosi per svariati minuti. I soccorritori dell’impianto sportivo sono intervenuti celermente per applicare le manovre salvavita, riuscendo a far ripartire il cuore esclusivamente all’interno del mezzo di soccorso grazie a prolungati trattamenti di rianimazione.

Nonostante la successiva ripresa di una regolare attività respiratoria autonoma, le condizioni cliniche del tesserato sono rimaste stabili ma disperate per l’intera durata del ricovero d’urgenza in ospedale. Durante la notte successiva all’evento, la società calcistica del Tenerife ha diffuso un comunicato ufficiale in cui evidenziava un peggioramento progressivo di natura neurologica, lasciando Purtroppo presagire un epilogo infausto. Poche ore dopo è arrivata la drammatica conferma ufficiale della scomparsa del ragazzo, gettando nello sconforto più totale i compagni di squadra, la dirigenza, i tifosi e l’intero panorama sportivo nazionale.

I gravi danni neurologici riportati a seguito della prolungata assenza di ossigeno durante l’arresto cardiaco hanno delineato fin da subito un quadro clinico Purtroppo irreversibile e senza speranza. La notizia della scomparsa ha rapidamente fatto il giro dei principali organi di informazione sportiva, suscitando immediati messaggi di cordoglio e sincera vicinanza alla famiglia da parte di moltissimi club, istituzioni e atleti professionisti. La terribile tragedia riaccende inevitabilmente l’attenzione generale sulla sicurezza durante i contrasti di gioco aerei e sulla massima tempestività richiesta dai protocolli di intervento sanitario nelle competizioni calcistiche.



