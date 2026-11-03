Il meccanico di Kimi Antonelli: “In trenta anni non ho mai visto un talento simile”

Il racconto di Giulio Quaglia Faccio, che ha seguito il pilota nei suoi anni sui kart tra il 2018 e il 2019





Il racconto di Giulio Quaglia Faccio, che ha seguito il pilota nei suoi anni sui kart tra il 2018 e il 2019





Il mondo del karting professionistico custodisce ricordi profondi e storie di crescita che spesso anticipano i grandi successi dei campioni della massima Formula. Giulio Quaglia Faccio, meccanico di lunga esperienza con circa trenta anni di attività nel settore, ha condiviso il vissuto della sua collaborazione con Kimi Antonelli. Lavorare nella gavetta significa osservare i piloti quando sono ancora adolescenti, scrutandone i primi passi e la capacità di adattamento sui tracciati internazionali.

Tra i vari volti incontrati nel corso di una carriera iniziata alla Tecno Kart e proseguita al fianco di Dino Chiesa, quello del giovane talento di Bologna ha lasciato un segno del tutto inedito per doti e rapidità di apprendimento. La gavetta nei kart richiede dedizione totale, ore passate sotto le tende a smontare telai e bulloni, e una grandissima attenzione ai dettagli tecnici che fanno la differenza in pista.

I meccanici vedono crescere i ragazzi molto prima che arrivino i riflettori dei circuiti mondiali, condividendo con loro le tensioni delle qualifiche, la fatica delle prove libere e la gioia dei podi conquistati dopo mesi di lavoro gomito a gomito. In questo contesto fatto di passione pura, l’incontro con un pilota fuori dal comune rappresenta un evento raro che segna profondamente l’intera carriera di un tecnico.

Mentre lavoravano a stretto contatto nel biennio compreso tra il 2018 e il 2019, mentre l’atleta originario del Piemonte seguiva il salto dalla divisione Mini alla Junior, emerse subito una marcia in più. Sulle curve della pista di Lonato, la qualità primaria del futuro pilota Mercedes era memorizzare i segreti del tracciato in un quarto d’ora, sfruttando all’istante il massimo potenziale.

Questa peculiarità rendeva molto più agevole il lavoro di messa a punto del mezzo meccanico, poiché la costanza di guida permetteva di evitare le incertezze tipiche di altri ragazzi della stessa età, spesso altalenanti nei riscontri cronometrici. Bastava osservarlo per pochi giri per capire quale fosse la direzione giusta da seguire per ottimizzare il comportamento del kart. I test sulle piste italiane offrono spesso indicazioni cruciali per la stagione agonistica, e la rapidità con cui il giovane assimilava le traiettorie ideali lasciava sbalorditi i tecnici più esperti.

Mentre altri concorrenti avevano bisogno di numerose sessioni per trovare il ritmo ideale, lui riusciva a esprimere il massimo potenziale in pochissimi minuti, dimostrando una maturità e una sensibilità di guida decisamente superiori alla media dei suoi coetanei impegnati nelle stesse categorie giovanili.

Fuori dall’abitacolo, il profilo umano corrispondeva a quello di un ragazzo educato, estraneo a qualsiasi atteggiamento spavaldo e sempre sorridente con i membri della squadra. La sua eccessiva bontà sportiva rappresentava talvolta un limite nei duelli in pista, dove altri coetanei dimostravano maggiore aggressività. Ciononostante, il legame con il proprio meccanico era fatto di complicità e piccole tensioni giovanili. Quando arrivavano i rimproveri tecnici per qualche errore di troppo, non mancano momenti di sconforto seguiti da lacrime, subito cancellati da grandi abbracci sotto la tenda del team dopo le sessioni di prova.

Tra i due si era instaurato un rapporto di profondo affetto reciproco, alimentato dalla semplicità del carattere del giovane pilota e dalla disponibilità del meccanico a guidarlo nella crescita non solo sportiva ma anche personale. La capacità di accettare le critiche e di rimettersi in gioco senza rancore testimoniava la serietà di un bambino che sapeva ascoltare i consigli dei più grandi, trasformando ogni momento di tensione in un’occasione per migliorare e stringere un’amicizia destinata a durare nel tempo anche dopo la fine del percorso comune nel mondo dei kart.

Non sono mancate le difficoltà sportive, come l’amarezza per il campionato mondiale disputato ad Alaharma in Finlandia nel 2019. In quell’occasione, le difficili condizioni meteorologiche e un errore di valutazione nella gestione delle pressioni e del set-up impedirono al giovane di concretizzare la vittoria iridata che avrebbe meritato per quanto mostrato durante la stagione. Ciononostante, i giorni di successo venivano celebrati con la semplicità tipica dell’ambiente, tra fotografie ricordo e festeggiamenti spontanei prima di fare ritorno alle rispettive abitazioni.

Le trasferte internazionali comportano una serie di variabili imprevedibili, soprattutto quando il meteo cambia improvvisamente e costringe le squadre a decisioni fulminee che possono compromettere il lavoro di un intero fine settimana. Quella trasferta finlandese è rimasta impressa nella memoria del meccanico come uno dei momenti più complessi affrontati insieme, una di quelle giornate in cui la perfezione tecnica viene messa a dura prova da fattori esterni difficili da controllare. Nonostante la delusione finale, l’episodio ha ulteriormente rinsaldato il legame professionale tra il tecnico e il futuro campione, uniti nella consapevolezza di aver dato comunque il massimo in pista.

Oggi i contatti si sono comprensibilmente diradati a poche telefonate all’anno, nel rispetto dei rispettivi impegni professionali e del percorso di crescita che ha portato il pilota nell’olimpo dell’automobilismo globale. Il tecnico continua a svolgere il proprio lavoro nel mondo dei kart, coltivando la speranza di poter un giorno festeggiare nuovamente insieme i futuri traguardi del campione. Chi lavora nei settori giovanili sa che la separazione fa parte naturale del cammino, poiché i talenti più brillanti sono destinati a volare verso categorie superiori e palcoscenici internazionali sempre più prestigiosi.

Il rispetto reciproco maturato in quegli anni intensi non è mai venuto meno, e ogni volta che le loro strade si incrociano o si sente la voce al telefono riaffiorano i ricordi di un’epoca irripetibile. La storia di questa collaborazione dimostra come i grandi successi sportivi nascano spesso lontano dalle telecamere, grazie all’impegno silenzioso di tecnici appassionati che sanno riconoscere e coltivare la stoffa dei campioni prima che il mondo intero impari a conoscerne il nome sui circuiti di tutto il pianeta.



