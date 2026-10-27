Alex Belli perde le staffe al Grande Fratello Vip: calci alla porta e fuga temporanea dalla Casa





Momenti di forte tensione durante la tredicesima puntata del reality show condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Dopo una lite furiosa con Alessandro Roncaccia e Marina La Rosa, l’attore colpisce la porta e si allontana





Momenti di forte tensione si sono registrati al Grande Fratello Vip durante la tredicesima puntata, trasmessa lunedì 26 ottobre su Canale 5. Alex Belli, finito nuovamente al centro delle critiche degli altri concorrenti, ha reagito con una sfuriata alle accuse ricevute durante le nomination, prendendo a calci la porta del confessionale e allontanandosi dalla Casa attraverso un’uscita del giardino. Una reazione che ha sorpreso anche Ilary Blasi, costretta a interrompere per alcuni istanti il normale svolgimento della diretta per capire dove fosse finito l’attore.

Belli è successivamente rientrato, ma la vicenda ha provocato nuove discussioni tra i concorrenti, soprattutto dopo che lui stesso ha raccontato di essersi ferito a una mano. A far precipitare la situazione è stata la nomination di Alessandro Roncaccia, che ha rivolto all’attore una serie di critiche sul suo comportamento nei confronti degli altri inquilini. Roncaccia ha contestato soprattutto gli atteggiamenti assunti da Belli nei confronti di Giulia Provvedi, accusandolo di predicare il rispetto senza dimostrarlo nei fatti concreti della convivenza quotidiana all’interno del programma televisivo trasmesso sulle reti Mediaset, dove la tensione tra i vari partecipanti continua a crescere puntata dopo puntata senza sosta.

Per essere uomo e galante non basta avere il vocione e la barba, ma bisogna farlo vedere nei gesti, ha dichiarato il concorrente, aggiungendo che rivolgersi in maniera aggressiva a un ragazzo più giovane non rappresenta una dimostrazione di maturità. Quando anche Marina La Rosa è intervenuta criticando i comportamenti dell’attore, Belli ha abbandonato la mystery room e si è diretto verso il confessionale. Mi avete proprio pronto! Io me ne vado, aprite questo cavolo di coso, ha gridato, colpendo la porta con alcuni calci ripetuti prima di spostarsi rapidamente verso un’altra area della struttura protetta dalle telecamere.

Poi ha insistito ripetutamente: Mi sono rotto, aprite questa porta! Non riuscendo a ottenere l’apertura immediata, si è spostato in giardino, dove ha utilizzato un’altra uscita, allontanandosi temporaneamente dagli ambienti della Casa. La conduttrice ha immediatamente cercato di rintracciarlo, chiedendo agli altri concorrenti dove fosse andato esattamente. Oddio ragazzi è uscito! Ma forse viene in studio, ha commentato Blasi, visibilmente sorpresa davanti alle telecamere. Poco dopo Belli è ricomparso e, su invito della conduttrice, è rientrato per consentire il completamento delle nomination previste dal copione della trasmissione televisiva.

La sfuriata ha avuto conseguenze fisiche anche per lo stesso attore protagonista della vicenda. Durante la notte, parlando con Piera Meloni, Belli ha spiegato di essersi fatto male alla mano destra dopo aver sferrato un pugno contro la porta del giardino. Ho male alla mano perché ho dato un pugno alla porta, non pensavo di farmi male, ha raccontato ai coinquilini. L’attore ha riconosciuto il proprio carattere impulsivo, sostenendo di aver preferito allontanarsi piuttosto che continuare una discussione dai toni sempre più accesi che rischiava di degenerare ulteriormente.

Sono un impulsivo, durante quel dissing non c’ho più visto, ha ammesso apertamente, spiegando di non voler alimentare ulteriori litigi con i concorrenti più giovani presenti nel loft. La sua reazione non ha però convinto tutti gli inquilini della Casa. Marina La Rosa ha criticato la possibilità di abbandonare la struttura per poi rientrare liberamente, dichiarando di non riuscire ad accettare comportamenti ritenuti aggressivi. Jonathan Kashanian ha inoltre raccontato che Belli, già alcune ore prima della diretta, aveva ipotizzato di aprire una porta e uscire qualora la serata avesse preso una piega negativa per il suo percorso.

Una circostanza che ha alimentato ulteriori discussioni tra i concorrenti, senza tuttavia chiarire se l’allontanamento notturno fosse stato premeditato nei minimi dettagli. Le tensioni tra Belli e Roncaccia non sono nate comunque durante l’ultima diretta televisiva. Già nelle puntate precedenti i due avevano avuto confronti accesi, soprattutto dopo che l’attore aveva criticato aspramente il rapporto instaurato tra il giovane concorrente e Piera Meloni all’interno del programma. L’atmosfera all’interno della residenza di Cinecittà resta dunque particolarmente pesante e carica di rancori accumulati nel corso delle settimane precedenti.

Il 24 ottobre, durante la dodicesima puntata, le divergenze erano tornate al centro della trasmissione, con altri inquilini coinvolti nella discussione generale. Il nuovo episodio rappresenta dunque un ulteriore sviluppo di contrasti che proseguono da diversi giorni all’interno del loft di Cinecittà. La conseguenza concreta riguarda ora il percorso di Belli nel reality show. Al termine della tredicesima puntata, l’attore è infatti risultato tra i sei concorrenti al televoto insieme a Marina La Rosa, Alessandro Roncaccia, Jonathan Kashanian, Federica Morello e Piera Meloni. Il voto del pubblico determinerà il secondo candidato all’eliminazione e il primo finalista di questa edizione del Grande Fratello Vip, chiudendo temporaneamente questo capitolo di scontri verbali e tensioni accese tra i concorrenti.

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