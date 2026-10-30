Alex Belli e il gesto al Grande Fratello Vip: cosa è successo davvero e la decisione sulla squalifica

L’attore ha oltrepassato una porta durante l’ultima puntata, scatenando la discussione del pubblico e le richieste di provvedimenti





L’attore ha oltrepassato una porta durante l’ultima puntata, scatenando la discussione del pubblico e le richieste di provvedimenti





Alex Belli continua a essere uno dei protagonisti più discussi di questa edizione del Grande Fratello Vip. L’attore, che nelle ultime settimane ha fatto parlare di sé per alcuni comportamenti all’interno della Casa, è tornato al centro dell’attenzione dopo quanto accaduto durante l’ultima puntata del reality show di Canale 5. Un episodio del tutto inaspettato, che ha sorpreso persino Ilary Blasi e che potrebbe avere conseguenze sul suo percorso nel programma.

Durante la diretta di lunedì scorso, ormai nelle battute finali della serata, Alex Belli ha improvvisamente perso la pazienza e ha compiuto un gesto che nessuno si aspettava. L’attore si è diretto verso una delle uscite della Casa e ha oltrepassato la porta, sparendo per alcuni minuti dalle immagini. La stessa Ilary Blasi è rimasta visibilmente spiazzata, senza riuscire inizialmente a comprendere cosa stesse accadendo. Poco dopo, però, Belli è rientrato e la trasmissione è proseguitaregololarmente.

Quanto accaduto non è passato inosservato agli spettatori, che hanno immediatamente cominciato a discutere dell’episodio sui social. In molti si sono domandati come fosse possibile che un concorrente potesse oltrepassare una porta della Casa e poi tornare tranquillamente in gioco. Soprattutto su X, il comportamento dell’attore ha alimentato una discussione sul rispetto delle regole e sull’eventuale disparità di trattamento tra i partecipanti. Una polemica destinata ad accompagnare anche la prossima puntata del reality.

Numerosi telespettatori hanno chiesto la squalifica immediata di Alex Belli, sostenendo che il suo gesto rappresentasse una violazione del regolamento. Tra le reazioni circolate in rete, il tenore delle critiche è quello di chi chiede perché un concorrente possa uscire e rientrare senza conseguenze e di chi pretende regole uguali per tutti. Non mancano, tuttavia, opinioni più indulgenti, secondo cui Belli avrebbe semplicemente avuto un momento di esasperazione. Si tratta di posizioni che riassumono il dibattito social, non di citazioni testuali verificate.

Ma Alex Belli rischia davvero di essere squalificato? Secondo quanto riportato da Fanpage.It, la risposta sarebbe negativa. Il portale avrebbe raccolto informazioni da persone vicine alla produzione, secondo le quali non sarebbe prevista alcuna espulsione: Fonti vicine al reality condotto da Ilary Blasi, hanno spiegato a Fanpage.It che il gieffino non rischia la squalifica. La spiegazione sarebbe legata proprio al luogo raggiunto dall’attore: Il suo gesto non è stato ritenuto una vera e propria uscita dalla Casa, che resta non consentita dal regolamento.

Di conseguenza, non sarebbero previsti nemmeno provvedimenti disciplinari. Stando alla ricostruzione, Belli avrebbe oltrepassato la porta antipanico del giardino, fermandosi però in uno spazio tecnico senza abbandonare effettivamente il perimetro del programma. Le fonti citate hanno precisato: Oltre quella porta antipanico, infatti, ci sarebbe un’area tecnica che in passato altro non era che il bagno chimico dell’open house. Dunque, sebbene dalla diretta possa essere sembrato un abbandono del gioco a tutti gli effetti.

Una distinzione decisiva, perché un vero abbandono non autorizzato avrebbe potuto comportare l’esclusione dal reality. Una situazione molto diversa rispetto a quella di Simone Annicchiarico, allontanato dal programma televisivo dopo una bestemmia pronunciata in diretta. Per Alex Belli, dunque, la permanenza nella Casa non sembrerebbe affatto in discussione, nonostante le accese polemiche del pubblico possano continuare nei prossimi giorni soprattutto su X. Molti utenti della rete continuano infatti a chiedere giustizia e parità di trattamento tra i concorrenti, invocando una squalifica esemplare. Le fonti vicine alla trasmissione hanno però spento ogni polemica, ribadendo che lo spazio tecnico raggiunto Oltre la porta antipanico non costituisce alcuna violazione del regolamento del gioco televisivo.

Le fonti vicine alla trasmissione hanno però spento ogni polemica, ribadendo che lo spazio tecnico raggiunto Oltre la porta antipanico non costituisce in alcun modo una violazione del rigido regolamento del gioco.



