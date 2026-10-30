“Se va bene riesco a fare 30 anni” Andrea Sempio, la frase choc sull’ormai probabile rinvio a giudizio per il delitto di Chiara Poggi

E Sempio ammette il disagio: “La maggior parte delle conseguenze negative le ho avute dall’attenzione mediatica, stiamo parlando di un omicidio, cioè parliamo di un ergastolo, si vede che se va male e domani io entro in carcere, se va bene riesco a fare 30 anni, i miei genitori ormai sono morti. Basta tutto, finisci i tuoi giorni in carcere”.

Il suo avvocato, Angela Taccia, ammette che ci sia la possibilità del rinvio a giudizio: “È molto probabile, ma siamo pronti come lo eravamo già dopo il primo 415 bis notificatoci a maggio e direi che forse è davvero ora di confrontarci tutti in contraddittorio davanti ad un giudice terzo e imparziale”. Marco Oliva, infine, prova sgomento per tutto il caos che si è creato: “Pensavo che questa fosse l’indagine delle certezze, invece andremo ad un processo pieno di incertezze”.