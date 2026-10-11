Amici 26, 11 ottobre 2026: nuova edizione con regolamento, responsabili artistici e ospite Lorenzo Salvetti





Data di inizio e format della nuova edizione di Amici 26

Amici 26 debutta ufficialmente domenica 11 ottobre 2026 alle ore 14:00 su Canale 5. La prima puntata, registrata l’8 ottobre negli studi Elios di Roma, conferma la struttura tradizionale del talent show, basata sulla selezione di una nuova classe composta da cantanti e ballerini. Tuttavia, questa edizione introduce importanti novità nel regolamento e nell’organizzazione, tra cui l’introduzione di nuove discipline sportive, come la boxe e il judo, che rappresentano una significativa espansione rispetto alle antecedenti stagioni. La formula del programma prevede per gli allievi la necessità di superare le prove davanti ai nuovi responsabili artistici, con la regola del “Doppio Sì” che sancisce l’approvazione delle performance. Tra le anticipazioni della prima puntata, c’è anche l’atteso ingresso di un atleta di pattinaggio artistico a rotelle, a testimonianza della volontà di ampliare l’offerta formativa e artistica nella scuola di Amici. La partenza della stagione è accompagnata dall’ospite speciale Lorenzo Salvetti, vincitore dell’edizione precedente, pronto ad accogliere la nuova classe di talenti e a esibirsi con un brano inedito.





Il nuovo regolamento: doppio sì e prove stringenti

La ventiseiesima edizione di Amici introduce un rigido regolamento fondato sulla nuova regola del “Doppio Sì”, un elemento chiave che incrementa significativamente la selettività del talent. Gli aspiranti allievi, dopo aver superato il casting iniziale, devono affrontare prove estremamente impegnative e stringenti, che si svolgono sotto l’attento sguardo dei nuovi responsabili artistici. Il superamento di queste sfide richiede non solo talento, ma la capacità di convincere almeno due di questi responsabili, ottenendo così un’autorizzazione doppia indispensabile per entrare nella scuola. Questa innovazione regolamentare riflette l’intenzione di elevare il livello qualitativo della gara, assicurando che solo i più meritevoli possano proseguire nel percorso formativo. La presenza di figure rinnovate e di sessioni provanti dimostra il carattere rigoroso di questa edizione, che punta a valorizzare seriamente il talento e l’impegno degli allievi, rendendo la selezione iniziale decisamente più esigente rispetto alle precedenti stagioni.

Responsabili artistici: nuove figure e volti noti

La ventiseiesima edizione di Amici segna una svolta significativa nel ruolo dei docenti che tradizionalmente seguivano gli allievi. Quest’anno, la figura dei professori viene superata dall’introduzione dei responsabili artistici, nuovi referenti chiamati a guidare, valutare e plasmare i talenti della scuola. Tra i nomi di spicco in questa squadra rinnovata, figurano Ambra Angiolini e Samurai Jay per la danza, mentre Amadeus e Rudy Zerbi sono i riferimenti per il canto. Questa ridefinizione dei ruoli mira a mettere in campo competenze specifiche e a innalzare ulteriormente il livello artistico delle esibizioni dei concorrenti.

Il regolamento sottolinea l’importanza di ottenere il “Doppio Sì” dai responsabili artistici, una prova di selezione e approvazione stringente che gli allievi devono superare per avanzare nella competizione. Così la direzione artistica intende rinnovare la scuola con un approccio più selettivo e orientato all’eccellenza. Allo stesso tempo, l’ingresso di figure come Ambra Angiolini, già nota per il suo talento nella danza e nel teatro, e Samurai Jay, coreografo esperto, rappresenta un mix di volti noti e fresche prospettive per la disciplina coreutica.

Lorenzo Salvetti, ospite della prima puntata

L’11 ottobre 2026, data di avvio ufficiale di Amici 26, vede come ospite speciale Lorenzo Salvetti, vincitore della precedente edizione del talent show. Il giovane artista torna negli studi Elios di Roma non solo per dare il benvenuto alla nuova classe di allievi ma anche per rappresentare simbolicamente il passaggio generazionale nel programma. Durante la puntata, Salvetti si esibisce con un brano inedito accompagnato da Erocaddeo, consolidando così il legame tra le stagioni di Amici e la continuità dei talenti che emergono dal talent.

La presenza di Salvetti rappresenta un momento significativo, sottolineando il ruolo di Amici come scuola e trampolino per artisti emergenti. La sua performance non solo arricchisce la prima puntata ma rinsalda anche l’idea di un percorso artistico dinamico, dal quale i nuovi concorrenti possono trarre ispirazione. Il ritorno del vincitore passato in veste di ospite rafforza la tradizione di valorizzare i protagonisti che nel tempo hanno lasciato un segno nel programma, dando così avvio a una stagione ricca di novità e attese.

Nuove discipline sportive integrate nel talent show

La ventiseiesima edizione di Amici, in partenza l’11 ottobre 2026 su Canale 5, si distingue per un significativo ampliamento delle discipline presenti nella scuola. Accanto ai tradizionali percorsi dedicati al canto e alla danza, il talent show ideato da Maria De Filippi integra nuove discipline sportive come il pattinaggio artistico a rotelle e il judo, segnando una rivoluzione nel format storico del programma.

Questa novità rappresenta un’importante evoluzione che incrementa le opportunità formative e competitive per gli allievi, inserendo prove e sfide specifiche per queste discipline sportive. L’ingresso di atleti specializzati, come anticipato nella prima puntata trasmessa, consente di valorizzare una più ampia varietà di talenti, riflettendo un approccio educativo più inclusivo e multidisciplinare.

Il vincitore della passata edizione, Lorenzo Salvetti, è stato ospite della prima puntata e ha accolto la nuova classe, sottolineando il passaggio a questa innovativa fase del programma. L’inserimento dello sport all’interno del mondo di Amici lascia presagire un incremento della spettacolarità e un rinnovato coinvolgimento del pubblico, confermando la capacità del talent di reinventarsi continuamente.

Gli allievi di Amici 26 e le aspettative per la stagione

La nuova classe di Amici 26 si presenta con 25 allievi selezionati, provenienti da un ampio ventaglio di discipline artistiche e sportive, confermando l’approccio multidisciplinare ormai consolidato del talent show. Accanto alle tradizionali categorie di canto e danza, quest’anno si annoverano anche partecipanti impegnati in discipline sportive come la boxe e il judo, a testimonianza di una evoluzione del programma verso una più ampia varietà di talenti. Il percorso formativo degli allievi sarà gestito dai nuovi responsabili artistici, le cui funzioni superano ormai quelle classiche dei professori: essi sono chiamati a valutare le performance degli studenti attraverso prove rigorose e sfide a eliminazione, caratterizzate dalla regola del “Doppio Sì”, condizione necessaria per proseguire nel percorso di crescita artistica. La presenza di mentor autorevoli, quali Amadeus, Ambra Angiolini e Samurai Jay tra i responsabili, e di ospiti di rilievo come Lorenzo Salvetti, vincitore della scorsa edizione e protagonista della prima puntata con una performance inedita, contribuisce ad aumentare le aspettative sia degli stessi partecipanti sia del pubblico, ponendo l’accento sulla qualità e sulla competitività della nuova stagione.

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