Sul cammino di Francesco Domenica 11 ottobre 2026 Rai prima serata – La vita di Biagio Conte





Sinossi del film “Sul cammino di Francesco” dedicato a Biagio Conte

Sul cammino di Francesco torna protagonista in prima serata su Rai1 l’11 ottobre 2026 con il film tv intitolato “Sul cammino di Francesco – La vita di Biagio Conte”. Questa produzione racconta la straordinaria vicenda di Biagio Conte, un missionario laico nato a Palermo, che negli anni ’90 ha scelto di abbandonare una vita agiata e comoda per dedicarsi completamente agli ultimi. Attraverso un percorso di fede profonda e solidarietà concreta, Conte ha incarnato i valori francescani, mettendo a disposizione la sua esistenza per aiutare i più bisognosi. La pellicola, diretta da Costanza Quatriglio, porta sullo schermo la forza di una scelta radicale, rappresentando con delicatezza e verità la storia di un uomo che ha vissuto intensamente la vocazione al servizio degli altri. Il racconto si sviluppa negli anni novanta a Palermo, offrendo uno spaccato emotivo e umano delle sfide che Biagio Conte ha affrontato e superato, ispirato dalla spiritualità di San Francesco d’Assisi e da un impegno sociale autentico e duraturo.





Data, orario e canali di trasmissione

Il film tv “Sul cammino di Francesco – La vita di Biagio Conte” narra la storia di un uomo che, negli anni Novanta, decise di abbandonare una vita agiata per dedicarsi completamente agli ultimi, incarnando i valori di fede e solidarietà ispirati a San Francesco. La pellicola segue il percorso umano e spirituale di Biagio Conte, missionario laico palermitano, dalla sua esperienza personale alla scelta di vivere tra i poveri, testimonianza di una vocazione radicale e genuina. Attraverso una narrazione che si sviluppa lungo i sentieri spirituali del cammino francescano, il film ricostruisce momenti chiave della sua esistenza, evidenziando le sfide e le conquiste di un percorso che ha toccato molte vite.

La regia di Costanza Quatriglio mette in luce la forza interiore di Conte e il suo impegno senza compromessi, restituendo un ritratto intenso e autentico. Il racconto si svolge sullo sfondo del paesaggio siciliano, con riprese che sottolineano il legame tra il protagonista e la terra, elemento fondamentale nel cammino di fede e servizio prescelto. Il film include anche interpretazioni di rilievo, con Alessio Vassallo nel ruolo di Biagio, e illustra come una scelta di vita possa trasformarsi in una missione al servizio dell’umanità più fragile.

Cast e produzione del film sulla vita di Biagio Conte

Il film tv “Sul cammino di Francesco – La vita di Biagio Conte” è diretto da Costanza Quatriglio e realizzato da Anele in collaborazione con Rai Fiction e Rai Com. La pellicola, presentata in prima serata su Rai 1 l’11 ottobre 2026, racconta la transformatione di Biagio Conte, missionario laico noto per aver scelto una vita di estrema dedizione agli ultimi, abbandonando una condizione agiata. Nel cast spicca Alessio Vassallo, che interpreta il protagonista, affiancato da Donatella Finocchiaro e Antonio Catania, attori di riconosciuta esperienza nel panorama italiano. La produzione si è svolta anche a Palermo, città natale di Biagio Conte, ambientazione significativa per narrare la sua vicenda tra fede, solidarietà e impegno sociale. La regia di Costanza Quatriglio, nota per la sua sensibilità verso i temi umani e sociali, assicura un ritratto accurato e coinvolgente del percorso personale del missionario, tracciando le tappe di una scelta radicale che ha ispirato molte persone.

Contesto storico e spirituale del racconto

Il film “Sul cammino di Francesco – La vita di Biagio Conte”, trasmesso in prima serata su Rai1 l’11 ottobre 2026, ambienta la vicenda dell’attivista e missionario laico palermitano soprattutto negli anni Novanta. Il racconto si concentra su un periodo cruciale della sua vita, quando decise di abbandonare una esistenza agiata per scegliere una strada di radicale abnegazione, ispirata dall’esempio di San Francesco d’Assisi. Biagio Conte fece della sua fede un impegno concreto, vivendo tra i più bisognosi delle strade di Palermo e dedicandosi alla solidarietà e alla carità verso emarginati e senza tetto.

La scelta spirituale che segna il suo cammino è intrinsecamente legata alla figura del santo di Assisi, da cui riprese l’esortazione a una vita povera, umile e dedita al servizio del prossimo. Il contesto storico e sociale della Palermo degli anni Novanta, con le sue criticità, funge da sfondo reale e vivido al racconto, sottolineando come la testimonianza di Biagio Conte si collochi in una dimensione di profonda fede ma anche di concreta azione sociale.

Modalità di visione e streaming

Il film “Sul cammino di Francesco – La vita di Biagio Conte” sarà trasmesso in prima serata l’11 ottobre 2026 su Rai 1, con inizio previsto intorno alle 21:30. Oltre alla messa in onda tradizionale, la pellicola dedicata alla vita del missionario laico palermitano sarà disponibile in streaming su RaiPlay, piattaforma digitale della Rai che consente di seguire il programma sia in diretta sia on demand. Inoltre, la prima visione sarà accessibile anche su Rai 4K, canale che trasmette contenuti in alta definizione Ultra HD, offrendo agli spettatori un’esperienza visiva di grande qualità. Questa modalità di fruizione multipiattaforma amplia l’accessibilità del film, consentendo a un pubblico più vasto di conoscere la storia di Biagio Conte sia attraverso il televisore che tramite dispositivi mobili e smart TV. RaiPlay permetterà quindi non solo di seguire la diretta, ma anche di recuperare la visione successivamente, assicurando così una copertura ottimale dell’evento culturale e televisivo legato a una figura di grande rilievo nel panorama italiano di solidarietà e spiritualità.

Importanza culturale e sociale del film

Il film tv “Sul cammino di Francesco – La vita di Biagio Conte”, trasmesso da Rai 1 l’11 ottobre 2026 in prima serata, rappresenta un contributo significativo alla valorizzazione del patrimonio culturale e sociale ispirato ai valori francescani. Attraverso il racconto della vita di Biagio Conte, il film evidenzia una scelta esistenziale radicale: l’abbandono di un’esistenza agiata per dedicarsi con devozione e impegno agli ultimi e ai più deboli. Questa vicenda si inserisce in un’ottica di solidarietà e di aiuto concreto, che richiama direttamente i princìpi di povertà, carità e umiltà propri della spiritualità di San Francesco d’Assisi.

La narrazione promuove una riflessione profonda sul senso della fede vissuta in modo attivo e sull’importanza di una solidarietà che si traduce in azioni quotidiane a favore dei poveri, segnando così un dialogo tra storia personale e valori universali. Il film, diretto da Costanza Quatriglio e interpretato da Alessio Vassallo, offre inoltre un ritratto autentico e coinvolgente di una dimensione di vita che va oltre la mera devozione, configurandosi come testimonianza di impegno sociale e spirituale nell’Italia contemporanea.

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