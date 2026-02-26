Ancora giù il Festival di Sanremo: crollano gli ascolti, persi due milioni di telespettatori





La seconda serata del Festival di Sanremo 2026, andata in onda mercoledì 25 febbraio, ha ottenuto una media di 9.053.000 telespettatori, corrispondente a un 59,5% di share. Sebbene il risultato in termini di share sia migliorato rispetto alla prima serata, che aveva registrato il 58% con 9.600.000 spettatori, i numeri segnano una significativa diminuzione rispetto allo scorso anno. Infatti, la seconda serata del festival nel 2025 aveva raggiunto 11.800.000 spettatori e un 64,6% di share.





Analizzando i dettagli della serata, la prima parte della trasmissione, andata in onda dalle 21.46 alle 23.34, ha attirato 11.531.000 telespettatori, con un share del 58,2%. La seconda parte, trasmessa dalle 23.39 all’1.10, ha visto la partecipazione di 5.947.000 spettatori, raggiungendo un 62,7% di share. Rispetto ai dati dell’edizione precedente, la prima parte della seconda serata aveva totalizzato 14.900.000 spettatori e un 63,6% di share, mentre la seconda parte aveva visto 7.600.000 spettatori con un 67,2% di share.

Il picco di ascolti per la serata è stato registrato alle 21.57, quando Pilar Fogliati e Laura Pausini si sono esibite sul palco, raggiungendo 13.389.000 spettatori. Il picco in share è stato invece registrato alle 00.49, durante il bis dell’esibizione di Lillo, che ha raggiunto il 65,73%.

L’anteprima “Sanremo Start”, trasmessa dalle 20.39 alle 21.40, ha ottenuto un buon risultato, con 11.012.000 spettatori e un 47,3% di share. Questi numeri, seppur positivi, evidenziano un trend in calo rispetto all’anno precedente, quando la prima serata del festival aveva ottenuto 9.600.000 telespettatori e il 58% di share.

Il Festival di quest’anno, condotto da Carlo Conti e Laura Pausini, ha visto la partecipazione di ospiti come Achille Lauro, Lillo Petrolo e Pilar Fogliati, oltre ai primi quindici big in gara e alla prima semifinale per la sezione Nuove Proposte, co-condotta da Gianluca Gazzoli. Durante la serata, è stato anche reso omaggio a Ornella Vanoni, con un ricordo affidato a sua nipote Camilla Ardenzi, e a Fausto Leali, premiato per la carriera.

La diminuzione degli ascolti ha sollevato interrogativi tra gli addetti ai lavori e i fan del festival, che si chiedono quali fattori possano aver influenzato l’interesse del pubblico. Sebbene il festival continui a essere un evento di grande richiamo, i dati di ascolto suggeriscono la necessità di riflessioni su come mantenere alta l’attenzione del pubblico in un panorama televisivo sempre più competitivo.

Con i prossimi eventi e le esibizioni in programma, gli organizzatori e i conduttori del festival dovranno affrontare la sfida di riportare gli ascolti a livelli più elevati. La storia del Festival di Sanremo è costellata di alti e bassi, e la capacità di adattarsi ai cambiamenti nei gusti del pubblico sarà fondamentale per il successo delle future edizioni.



