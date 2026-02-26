Nonno esasperato si presenta in classe dopo le provocazioni alla nipote: paura tra studenti e insegnanti





Un grave incidente si è verificato presso la scuola primaria “Leonardo da Vinci” di Voghera, in Pavia, dove un nonno ha aggredito un alunno schiaffeggiandolo. L’episodio è avvenuto durante la mattina, mentre insegnanti e studenti stavano entrando a scuola, subito dopo il suono della prima campanella. Secondo quanto riportato dal quotidiano La Provincia Pavese, l’uomo si sarebbe introdotto nei locali scolastici eludendo i controlli di sicurezza.





Dopo aver raggiunto un’aula, il nonno ha colpito il bambino, accusandolo di comportamenti da bullo nei confronti della nipote. Subito dopo l’aggressione, l’uomo si è allontanato rapidamente, prima che l’insegnante, sorpresa dall’accaduto, potesse intervenire.

La dirigente dell’Istituto Comprensivo “Sandro Pertini”, Maria Teresa Lopez, ha confermato l’accaduto, dichiarando: “Una persona è entrata durante l’ingresso e il personale non è riuscita a fermarla.” Ha descritto l’episodio come “un fatto inaccettabile, che non ha alcuna giustificazione”, sottolineando l’importanza di gestire le difficoltà tra bambini attraverso i canali appropriati. La dirigente ha immediatamente avvisato le forze dell’ordine per segnalare l’incidente.

L’aggressione ha sollevato preoccupazioni riguardo alla sicurezza nelle scuole e alla necessità di proteggere gli studenti da comportamenti violenti, anche da parte di adulti. Lopez ha evidenziato che, sebbene le dinamiche tra bambini possano portare a conflitti, gli adulti devono affrontare tali situazioni in modo corretto, evitando azioni violente.

Questo episodio ha suscitato una forte reazione nella comunità locale, con genitori e insegnanti che si sono espressi sulla necessità di garantire un ambiente scolastico sicuro e sereno per tutti gli alunni. La scuola ha avviato un’indagine interna per comprendere meglio le circostanze dell’incidente e per rafforzare le misure di sicurezza.

La reazione del personale scolastico e delle autorità è stata immediata, con l’obiettivo di prevenire simili episodi in futuro. È fondamentale che le scuole diventino luoghi in cui i bambini possano apprendere e socializzare senza timore di violenze o intimidazioni.

Inoltre, l’incidente ha riacceso il dibattito sul bullismo e sull’importanza di educare i genitori e gli adulti a gestire le situazioni conflittuali in modo costruttivo. La comunità educativa è chiamata a riflettere su come affrontare il fenomeno del bullismo, non solo tra i ragazzi, ma anche nel modo in cui gli adulti reagiscono a tali situazioni.

Le forze dell’ordine, intervenute dopo la segnalazione, stanno conducendo le indagini necessarie per identificare e perseguire eventuali responsabilità legali. La situazione è stata monitorata attentamente, con l’intento di garantire che ogni passo venga compiuto per tutelare il benessere degli studenti.



