Andrea Cerioli presenta la sua nuova casa ristrutturata a Genova: un mix di storia, passione e famiglia





Andrea Cerioli, celebre volto della televisione italiana, ha recentemente completato la ristrutturazione di un elegante appartamento situato a Genova, città d’origine della compagna Arianna Cirrincione. Cerioli, 37enne bolognese conosciuto per la partecipazione a trasmissioni come Grande Fratello, Uomini e Donne e L’Isola dei Famosi, ha mostrato la sua nuova abitazione attraverso un video pubblicato su Instagram martedì 29 settembre, lasciando intravedere uno stile raffinato unito a un autentico senso di accoglienza.





Nel filmato, l’influencer si presenta in accappatoio e con tono ironico accoglie i follower nella sua proprietà: “Non vi aspettavo, è tutto in disordine”, confida sorridendo. Subito dopo viene mostrata la luminosa zona giorno, caratterizzata da un ampio spazio per il pranzo, ideale per famiglie numerose e ospiti, e una zona relax dotata di un grande divano angolare rivolto verso la tv. La cucina a vista, impreziosita da materiali d’eccellenza e una scenografica isola centrale, conferisce modernità e convivialità all’ambiente.

La residenza, definita da Cerioli come una “signorotta dei primi del ‘900”, si distingue anche per il parquet che impreziosisce ogni ambiente, fino al bagno. La zona notte, organizzata e riservata, si raggiunge tramite un corridoio raffinato che esalta le finiture in legno, offrendo calore e ricercatezza.

Un progetto di vita e di passione

Descrivendo l’esperienza, Cerioli scrive sui social:

“Finalmente posso dirlo: è ufficialmente finita. Dopo due anni infiniti di lavori, polvere, imprevisti, scelte, dubbi e tantissima passione, la casetta ligure è finalmente pronta”.

Il conduttore sottolinea come la ristrutturazione sia stata molto più di un semplice progetto immobiliare, bensì un viaggio ricco di ostacoli ma anche di grandi soddisfazioni:

“Una ristrutturazione completa, che è stata molto più di un semplice progetto: è stato un viaggio, a tratti lungo e faticoso, ma incredibilmente bello. Un viaggio che mi ha permesso di dare forma e materia a una passione che porto dentro da sempre”.

Cerioli non ha mancato di ringraziare tutti i professionisti coinvolti nella realizzazione della casa:

“E oggi, guardando questa casa finita, sento soprattutto di dover dire grazie”.

Queste parole riflettono un sentimento condiviso da molti italiani impegnati nella ristrutturazione di immobili storici, un tema centrale anche nelle politiche di rigenerazione urbana promosse negli ultimi anni in diverse città italiane, tra cui Genova.

Famiglia tra Bologna e Genova

Anche se la coppia dovrebbe risiedere principalmente a Bologna, città natale di Cerioli, la casa di Genova rappresenta ora una seconda base, simbolo del legame con le radici liguri di Arianna. Questa scelta riflette una tendenza diffusa tra molte famiglie italiane di mantenere più punti di riferimento, anche in risposta alla crescente mobilità lavorativa e alle opportunità offerte dal remote working.

Per chi segue le vicende dei due protagonisti, vale la pena ricordare che Andrea e Arianna si sono conosciuti proprio nel programma Uomini e Donne; dalla loro unione è nata Allegra nel 2024, e nel maggio 2025 hanno celebrato il matrimonio in Toscana. Ora la coppia si appresta ad ampliare ulteriormente la famiglia, con l’annuncio dell’arrivo di una seconda figlia previsto nei prossimi mesi.

Un nuovo inizio tra passato e futuro

La casa di Cerioli a Genova si propone non solo come esempio di recupero architettonico di pregio, ma anche come luogo simbolico in cui storia familiare e futuro si incontrano. Un trend che si riflette in molte città italiane, dove il fascino degli immobili d’epoca si rinnova attraverso interventi di ristrutturazione mirati a conservare tradizione e innovazione.

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