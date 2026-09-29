Aurora Ramazzotti pronta a stupire a Ballando con le stelle: energia, talento e tanta voglia di vincere





Aurora Ramazzotti si prepara a salire sul palcoscenico della nuova edizione di Ballando con le stelle, uno dei programmi televisivi più seguiti in Italia. La giovane, figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, è già tra le concorrenti più attese e promette di portare energia, talento e determinazione sulla pista da ballo.





La 29enne milanese ha deciso di mettersi alla prova in questa sfida proposta da Milly Carlucci, accettando di mostrare un lato inedito di sé al grande pubblico italiano. Ad affiancarla nelle prove di preparazione è il ballerino professionista Nikita Perrotti, già noto al pubblico per aver conquistato la vittoria lo scorso anno insieme ad Andrea Delogu.

Preparazione intensa e voglia di sorprendere

Aurora, conosciuta non solo come cantante e conduttrice ma anche come ballerina emergente, racconta sui social le sue emozioni durante gli allenamenti: «Oggi la situa è questa», ha scritto su Instagram mostrando una foto in sala prove, stesa a terra dopo una sessione particolarmente faticosa. La giovane spiega di essere pronta a impegnarsi per dimostrare il proprio valore al pubblico e ai giudici.

Per tutta la durata del programma, Aurora si dividerà tra Milano – dove vive con il marito Goffredo Cerza e il piccolo Cesare – e la capitale, dove lo show viene registrato nei celebri studi Rai di Roma. Questa alternanza, tipica di molti protagonisti del panorama televisivo italiano, richiede equilibrio tra vita privata e impegni lavorativi.

Un volto noto per una nuova sfida televisiva

Il coinvolgimento di Aurora Ramazzotti in Ballando con le stelle riflette una crescente tendenza della TV italiana ad attingere a volti noti e figli d’arte, in linea con quanto accade anche nel panorama europeo. La presenza di un personaggio così popolare e amato dal pubblico potrebbe aggiungere ulteriore fascino allo show di Rai1, che da anni registra ascolti importanti e attira anche l’attenzione dei media all’estero.

L’attesa è alta tra i telespettatori e gli appassionati di danza: non resta che vedere come Aurora saprà distinguersi durante le esibizioni e se riuscirà a conquistare pubblico e giuria, seguendo le orme dei grandi protagonisti delle passate edizioni.

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