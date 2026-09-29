“Ma come avete potuto?”. GF Vip, il caso Carmen Di Pietro scatena le proteste del pubblico





La quinta puntata del GF Vip 2026 si apre con il presunto flirt tra Carmen Di Pietro e Giancarlo Danto. Sui social arrivano critiche alla scelta della produzione: ecco cosa è successo.





Il Grande Fratello Vip 2026 torna al centro delle polemiche dopo la quinta puntata, trasmessa lunedì 28 settembre su Canale 5. Questa volta, però, a provocare le reazioni più dure non è stata un’eliminazione o una discussione particolarmente accesa tra i concorrenti, bensì una scelta compiuta dalla produzione.

A finire sotto osservazione è stato il lungo spazio dedicato a Carmen Di Pietro e Giancarlo Danto, protagonisti di un avvicinamento che sta facendo discutere sia dentro sia fuori dalla Casa.

Massaggi, abbracci e atteggiamenti complici hanno spinto gli autori a dedicare al loro rapporto una parte importante dell’apertura della diretta. Una decisione che non tutti i telespettatori hanno apprezzato.

Su X sono comparsi diversi commenti critici, alcuni dei quali rivolti direttamente alla costruzione della puntata.

«Blocco di rara bruttezza», ha scritto un utente. Un altro ha commentato: «Gli autori si tirano la zappa sui piedi».

Ma cosa è successo realmente tra Carmen Di Pietro e Giancarlo Danto?

Grande Fratello Vip, Carmen Di Pietro e Giancarlo Danto: cosa sta succedendo

L’avvicinamento tra i due concorrenti è diventato uno degli argomenti affrontati durante la quinta puntata del reality condotto da Ilary Blasi.

Carmen Di Pietro sembra aver sviluppato una particolare simpatia nei confronti di Giancarlo Danto, personal trainer con il quale ha condiviso diversi momenti all’interno della Casa.

Tra massaggi, abbracci e sguardi complici, il loro rapporto ha inevitabilmente attirato l’attenzione degli altri inquilini.

Le immagini trasmesse durante la diretta hanno mostrato alcuni degli episodi che hanno alimentato le voci su un possibile interesse sentimentale.

Ilary Blasi ha quindi cercato di approfondire la situazione, coinvolgendo i diretti interessati e dando spazio anche alle opinioni degli altri concorrenti.

Non tutti, però, sembrano convinti che tra Carmen e Giancarlo stia realmente nascendo qualcosa.

Giulia Provvedi e Marina La Rosa hanno dei dubbi

Tra le concorrenti che hanno manifestato perplessità sull’avvicinamento ci sono Giulia Provvedi e Marina La Rosa.

Secondo i dubbi emersi durante le conversazioni nella Casa, il rapporto potrebbe non essere completamente spontaneo.

In particolare, è stata avanzata l’ipotesi che Giancarlo Danto possa considerare la vicinanza a Carmen anche un modo per ottenere maggiore visibilità all’interno del programma.

Si tratta, naturalmente, di interpretazioni espresse dai concorrenti e non di un’intenzione accertata.

Danto, inoltre, è uno dei partecipanti meno conosciuti dal grande pubblico rispetto ad altri personaggi presenti nel cast e si trovava coinvolto nelle dinamiche del televoto.

Una circostanza che ha contribuito ad alimentare ulteriormente i commenti sul suo rapporto con la showgirl.

Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli intervengono sul presunto flirt

La questione è stata affrontata anche dalle due opinioniste del Grande Fratello Vip, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Entrambe hanno mostrato perplessità rispetto all’eventuale nascita di una storia sentimentale tra Carmen e Giancarlo.

Il confronto si è sviluppato attraverso domande, battute e risposte dei concorrenti, trasformandosi in uno dei momenti centrali della prima parte della trasmissione.

Proprio la durata dello spazio dedicato alla vicenda, tuttavia, ha provocato le maggiori contestazioni online.

Una parte degli spettatori avrebbe preferito che la puntata si aprisse affrontando altri avvenimenti verificatisi nei giorni precedenti, considerando il materiale a disposizione della produzione.

“Non vi siete regolati”: pubblico contro il Grande Fratello Vip

Mentre Ilary Blasi cercava di approfondire il rapporto tra Carmen Di Pietro e Giancarlo Danto, sui social cominciavano a comparire le prime reazioni negative.

Le critiche non riguardavano necessariamente i due concorrenti, ma soprattutto la decisione degli autori di utilizzare il presunto flirt come argomento principale dell’apertura.

Con una puntata destinata a durare diverse ore e numerose vicende ancora da affrontare, alcuni telespettatori si aspettavano un inizio differente.

Tra i commenti riportati su X, uno spettatore ha definito la sequenza un «blocco di rara bruttezza».

Un altro ha criticato direttamente la strategia televisiva della produzione, scrivendo: «Gli autori si tirano la zappa sui piedi».

Parole che evidenziano il malcontento di una parte del pubblico, senza necessariamente rappresentare il giudizio complessivo di tutti gli spettatori del reality.

Perché la scelta degli autori ha fatto discutere?

La quinta puntata arrivava dopo giorni particolarmente movimentati.

Tra gli argomenti che avevano attirato l’attenzione figuravano la squalifica di Simone Annicchiarico, i rapporti sempre più complessi tra alcuni inquilini e le nuove nomination.

In questo contesto, dedicare l’apertura a Carmen Di Pietro e Giancarlo Danto è sembrato ad alcuni utenti una scelta poco incisiva.

Il confronto sul presunto flirt si è inoltre protratto tra battute, incomprensioni e interventi delle opinioniste, aumentando le critiche di chi attendeva che la trasmissione passasse ad altri temi.

La polemica, dunque, non riguarda soltanto l’autenticità dell’interesse tra i due concorrenti, ma anche il modo in cui il programma seleziona e presenta le vicende della Casa.

Grande Fratello Vip, Giancarlo Danto finisce anche in nomination

La serata del 28 settembre ha avuto conseguenze importanti anche per il percorso di Giancarlo Danto.

Al termine della quinta puntata, infatti, il personal trainer è risultato tra i quattro concorrenti finiti al televoto.

Insieme a lui sono stati nominati Alex Belli, Marina La Rosa e Alessandro Varsi.

Il pubblico dovrà esprimere una preferenza per stabilire chi salvare.

Il concorrente che riceverà meno voti diventerà il primo candidato alla successiva eliminazione, senza essere necessariamente costretto ad abbandonare subito il programma.

Per Danto si apre quindi una fase delicata, mentre il rapporto con Carmen Di Pietro continua a essere uno degli argomenti discussi all’interno della Casa.

Resta da capire se nelle prossime puntate gli autori torneranno ad approfondire questo avvicinamento oppure sceglieranno di dare maggiore spazio ad altre dinamiche.

Una cosa, intanto, è evidente dalle reazioni riportate online: la scelta di aprire la quinta puntata puntando su Carmen e Giancarlo non ha convinto una parte dei telespettatori.

Visualizzazioni: 74



