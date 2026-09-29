Grande Fratello Vip, bufera su Giacomo Gallani dopo Simone Annicchiarico





Giacomo Gallani finisce al centro delle polemiche per una frase pronunciata sottovoce durante una conversazione con Alessandro Roncaccia. Sui social c’è chi chiede la squalifica, ma resta da chiarire cosa abbia realmente detto.





Nuovo caso al Grande Fratello Vip dopo l’espulsione di Simone Annicchiarico. Una clip di Giacomo Gallani scatena le proteste del pubblico: richiesto l’intervento della produzione.

Il Grande Fratello Vip 2026 si trova nuovamente al centro di una polemica che potrebbe avere ripercussioni sulle dinamiche della Casa. A pochi giorni dalla squalifica di Simone Annicchiarico, un altro concorrente è finito nel mirino di alcuni telespettatori, che sui social stanno chiedendo alla produzione di verificare un episodio avvenuto durante la diretta.

Questa volta il protagonista è Giacomo Gallani, modello già al centro di alcune discussioni per dichiarazioni pronunciate durante le conversazioni con gli altri inquilini.

A scatenare il nuovo caso è un filmato nel quale Gallani, mentre parla con Alessandro Roncaccia, sembra pronunciare sottovoce un’espressione che diversi utenti hanno interpretato come un insulto razzista.

La clip ha provocato reazioni soprattutto per un dettaglio: immediatamente dopo la frase contestata, l’audio della conversazione viene interrotto dalla regia.

Da qui sono partite le richieste di chiarimento e, da parte di alcuni spettatori, anche quelle di una possibile squalifica di Giacomo Gallani dal Grande Fratello Vip.

È necessario, tuttavia, distinguere la polemica social da un provvedimento ufficiale: nel materiale disponibile non risulta alcuna comunicazione della produzione che confermi l’espulsione del concorrente.

Grande Fratello Vip, Giacomo Gallani rischia la squalifica? La frase contestata

Il nuovo episodio arriva dopo una settimana particolarmente movimentata per il reality condotto da Ilary Blasi.

La squalifica di Simone Annicchiarico, arrivata in seguito a una bestemmia pronunciata durante una conversazione con Giancarlo Danto, ha inevitabilmente aumentato l’attenzione del pubblico sui comportamenti degli altri concorrenti.

Ed è proprio in questo clima che ha cominciato a circolare la nuova clip di Giacomo Gallani e Alessandro Roncaccia.

Nel filmato, secondo la ricostruzione che sta alimentando la polemica, Gallani racconta un aneddoto al compagno d’avventura. A un certo punto abbassa sensibilmente la voce e pronuncia alcune parole difficili da distinguere.

La sequenza viene interpretata da diversi utenti come una possibile pronuncia della cosiddetta N-word, termine offensivo a sfondo razziale. Altri elementi della conversazione, però, non risultano chiaramente udibili: nel passaggio contestato si percepirebbe una frase simile a «no di ma», seguita dall’interruzione dell’audio.

È proprio questo particolare ad aver alimentato ulteriormente i sospetti.

Diversi telespettatori chiedono che la produzione recuperi la registrazione originale e verifichi con precisione quanto sia stato pronunciato, senza basarsi esclusivamente sulle interpretazioni di una clip circolata online.

Il paragone con il precedente di Simone Annicchiarico è diventato immediato.

Una parte del pubblico sostiene infatti che, qualora venisse accertato l’utilizzo dell’espressione contestata, il Grande Fratello Vip dovrebbe valutare un provvedimento disciplinare anche nei confronti di Gallani.

Al momento, però, parlare di squalifica già decisa sarebbe scorretto: si tratta di una richiesta avanzata sui social, non di un’espulsione annunciata ufficialmente.

Giacomo Gallani, le altre frasi che hanno fatto discutere nella Casa

La nuova polemica arriva dopo altri episodi che avevano già attirato critiche nei confronti di Giacomo Gallani.

Nei giorni precedenti, il modello aveva raccontato alcune esperienze vissute durante un viaggio a Bali, soffermandosi soprattutto sulle conoscenze femminili fatte attraverso i social.

Durante una conversazione aveva spiegato:

«Mi sono messo ogni giorno a cercare le pischelle che taggavano quella cosa. Ho preso due o tre pischelle e gli ho iniziato a scrivere».

Il racconto era poi proseguito con un aneddoto relativo a una ragazza che avrebbe raggiunto la sua abitazione poco dopo il suo arrivo sull’isola.

«Io sono atterrato all’aeroporto, dopo 40 minuti di macchina sono arrivato nella mia villa e una con la valigia si è presentata a casa mia. Cioè, non l’avevo mai vista. Un sogno! Sono stato tre giorni con questa, poi me la sono cacciata».

Sempre parlando di Bali, Gallani avrebbe pronunciato un’altra frase riferita alle donne del posto:

«Io me la sono fatta una! Con le balinesi sempre il cappuccetto devi usare!».

Dichiarazioni che, una volta riprese e condivise all’esterno, hanno provocato commenti critici sul linguaggio utilizzato dal concorrente.

Ma non è tutto.

Giacomo Gallani era già finito al centro di un’altra discussione per alcune osservazioni su Federica Morello.

Parlando con Jonathan Kashanian e Megan Ria, il modello aveva spiegato che Federica non rispecchiava i suoi gusti estetici.

«Lei non è il mio tipo, è troppo rifatta», aveva dichiarato.

Successivamente, riferendosi alle preferenze di Alessandro Varsi, aveva aggiunto:

«A lui piacciono le sciacquette così».

Gallani aveva poi cercato di ridimensionare immediatamente l’espressione:

«Vabbè, sciacquetta no dai […] Sto scherzando, era una battuta».

Questi precedenti sono tornati a circolare insieme al nuovo filmato con Roncaccia, contribuendo ad amplificare la discussione sul comportamento del concorrente.

Dopo Simone Annicchiarico, cosa farà il Grande Fratello Vip?

Il punto centrale della vicenda resta comunque la nuova clip.

Le precedenti dichiarazioni di Giacomo Gallani hanno suscitato critiche, ma la richiesta di squalifica avanzata da alcuni telespettatori riguarda soprattutto la presunta espressione pronunciata durante la conversazione con Alessandro Roncaccia.

Per chiarire quanto accaduto sarebbe necessario esaminare il filmato originale, verificare l’audio integrale e stabilire quali parole siano state effettivamente utilizzate.

L’interruzione della trasmissione sonora, da sola, non dimostra né che sia stato pronunciato un insulto né che la regia sia intervenuta intenzionalmente per nasconderlo.

Il precedente di Simone Annicchiarico, tuttavia, rende la questione particolarmente delicata. Dopo aver disposto la sua uscita dalla Casa per una violazione del regolamento, il programma si trova davanti a nuove richieste di chiarimento da parte del pubblico.

Resta da vedere se la produzione deciderà di affrontare il caso durante una delle prossime puntate e se Gallani verrà chiamato a spiegare il contenuto della conversazione.

Per il momento, dunque, Giacomo Gallani non risulta squalificato sulla base delle informazioni riportate. A circolare è una richiesta di espulsione da parte di alcuni utenti, accompagnata da un video la cui interpretazione necessita ancora di una verifica.

La domanda che molti telespettatori stanno ponendo al Grande Fratello Vip è una sola: dopo quanto accaduto con Simone Annicchiarico, la produzione prenderà in esame anche questo nuovo episodio?

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