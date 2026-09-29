Forbidden Fruit: Clamorosi colpi di scena nelle puntate dal 5 all’11 ottobre 2026





Ender e Şahika riescono finalmente a riconquistare le azioni della holding, segnando un importante punto a proprio favore nella lunga lotta di potere contro Hasan Ali. Questo successo, frutto di intrighi e alleanze temporanee, viene celebrato come una vera vittoria strategica, ma le tensioni non si placano.





La riconquista delle azioni: un equilibrio precario

Il risultato ottenuto da Ender e Şahika non rappresenta solo una provocazione nei confronti di Hasan Ali, ma un effettivo ribaltamento della situazione aziendale. Per le due donne, la conquista diventa la conferma di essere riuscite a rientrare in partita dopo i tentativi di Hasan Ali di escluderle dai vertici societari.

Sebbene unite dall’obiettivo comune di contrastare Hasan Ali, Ender e Şahika continuano a convivere con una forte diffidenza e una rivalità mai completamente sopita. La complessità delle alleanze emerge chiaramente dall’uso di diverse strategie, tra cui un piano che aveva coinvolto anche Svetlana, personaggio al centro di approfondimenti sulle principali piattaforme italiane dedicate alla soap.

Matrimonio lampo e strategie opposte

Parallelamente, Hasan Ali si muove su un doppio fronte. Deciso a non arrendersi, l’uomo pianifica il divorzio da Şahika a meno di ventiquattro ore dalle nozze. Questa scelta trasforma il matrimonio in una nuova arena per lo scontro tra i personaggi. Le dinamiche tra Şahika e Hasan Ali vengono accentuate: mentre lei cerca di rafforzare la sua posizione trasferendosi subito nella casa coniugale, lui è determinato a chiudere in fretta il breve legame.

“La vicenda trasforma il matrimonio in un altro terreno di scontro”

Le reazioni degli altri protagonisti

Nello stesso periodo, Yildiz, Caner ed Emir continuano a interrogarsi sulla ricomparsa di Şahika, evento che aveva suscitato grande interesse già a inizio stagione. I motivi e le conseguenze della sua ‘finta morte’ sono stati oggetto di diversi approfondimenti disponibili anche in Italia, aiutando i telespettatori a cogliere tutte le sfumature della trama.

Puntate e dettagli per il pubblico italiano

Queste cruciali puntate di Forbidden Fruit, in onda su Canale 5 e disponibili anche in streaming su Mediaset Infinity, sono particolarmente attese dagli appassionati italiani della serie turca che continua a conquistare pubblico e critica. Gli episodi e tutti i contenuti ufficiali possono essere consultati sulla pagina dedicata di Mediaset Infinity, un punto di riferimento per seguire tutte le evoluzioni e i retroscena di questa avvincente soap.

In sintesi, la settimana compresa tra il 5 e l’11 ottobre 2026 si preannuncia densa di colpi di scena, con giochi di potere e nuove alleanze che potrebbero cambiare ancora una volta gli equilibri della holding.

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