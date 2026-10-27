Andreas Muller stupito dalla foto di Federico Perna al Grande Fratello Vip

Durante la puntata del 27 ottobre, Guendalina Tavassi ha parlato al telefono con il marito Federico Perna e il ballerino ha sorpreso il pubblico con la sua espressione





Durante la puntata del 27 ottobre, Guendalina Tavassi ha parlato al telefono con il marito Federico Perna e il ballerino ha sorpreso il pubblico con la sua espressione





Il Grande Fratello Vip 2026 continua a regalare momenti destinati a diventare virali sui social network. La puntata andata in onda il ventisette ottobre ha offerto ai concorrenti giochi e prove capaci di mettere alla prova i rapporti tra gli inquilini della Casa di Canale 5. Le settimane trascorrono tra discussioni e alleanze, ma anche tra fragilità e momenti di emozione legati alla lontananza dagli affetti lasciati fuori. Al centro della serata c’è stata Guendalina Tavassi, che nei giorni precedenti aveva mostrato molta nostalgia per il marito Federico Perna.

La showgirl romana aveva vissuto momenti di particolare fragilita a causa della lontananza dal compagno Federico Perna una presenza fondamentale nella sua vita quotidiana dentro e fuori la televisione italiana. Il compagno aveva gia cercato di far sentire la propria vicinanza presentandosi all esterno della Casa con un megafono per gridare il soprannome Cuore dopo una notte difficile durante la quale Guendalina era rimasta particolarmente turbata da un brutto sogno inatteso.

L uomo si era presentato all esterno della Casa con il megafono per pronunciare quella sola parola e fare sentire il proprio affetto alla moglie tra le mura domestiche del programma televisivo condotto con Grande successo di pubblico su Canale cinque da Ilary Blasi che intrattiene ogni settimana milioni di appassionati telespettatori italiani collegati con i concorrenti.

Guendalina aveva riconosciuto quella voce ed era riuscita a scambiare qualche parola nonostante la distanza e le mura che li separavano. Un incontro insolito e breve, sufficiente però per regalare alla concorrente un momento di Grande serenità. La showgirl non era riuscita a trattenere le lacrime, dimostrando quanto la presenza di Federico rappresentasse un punto di riferimento insostituibile per lei. Il marito, dal canto suo, ha sempre preferito mantenere un profilo piuttosto riservato, lontano da quella esposizione mediatica che accompagna costantemente la carriera televisiva della showgirl romana all’interno del mondo dello spettacolo italiano attuale senza mai fermarsi.

La possibilità di un contatto diretto è arrivata grazie a una sfida organizzata nel corso della trasmissione contro Carmen Di Pietro. In palio c’era una telefonata con una persona cara e a vincere la sfida è stata proprio Guendalina Tavassi, che ha così potuto parlare al telefono con il marito Federico Perna. Durante la chiamata, sullo schermo della Casa è comparsa una fotografia dell’uomo e in quel preciso istante si è verificato un siparietto che ha immediatamente catturato l’attenzione del pubblico a casa e degli utenti sui social network.

Osservando l’immagine, il ballerino Andreas Muller si è rivolto a una concorrente accanto a lui chiedendo se quella persona fosse proprio Cuore. Lo sguardo sorpreso e quasi incredulo del concorrente è stato notato dagli spettatori più attenti, che hanno subito condiviso il video della scena su X. Diversi utenti hanno commentato con ironia la spontaneità della reazione del ballerino, trasformando una semplice curiosità in uno dei momenti più divertenti della serata televisiva. La puntata si è così conclusa con la Grande soddisfazione di Guendalina Tavassi per la telefonata ricevuta e con la notorietà inaspettata conquistata da Andreas Muller grazie alla sua espressione stupita.

Il successo di questo reality show passa anche attraverso i piccoli dettagli che sfuggono ai protagonisti ma non alle telecamere, sempre pronte a immortalare reazioni spontanee, sguardi e battute pronunciate sottovoce. Basta una conversazione tra concorrenti per scatenare l’ilarità del pubblico che segue la trasmissione da casa. Nessuna polemica e nessuna frase particolarmente controversa, dunque, ma soltanto una reazione che ha divertito gli utenti sul web. Gli spettatori hanno sottolineato come il ballerino sia rimasto immobile per diversi secondi prima di pronunciare la domanda che ha fatto il giro della rete.

Per Guendalina Tavassi si è trattato di una tappa fondamentale all’interno del suo percorso nella Casa, capace di alleviare il peso della lontananza e di regalarle un ricordo felice da custodire per le prossime settimane di convivenza forzata. L’esperienza televisiva prosegue così tra alti e bassi, confermando l’affetto del pubblico per le dinamiche spontanee che nascono all’interno delle mura domestiche del programma condotto da Ilary Blasi su Canale 5, dove ogni piccolo gesto quotidiano riesce regolarmente a catalizzare l’attenzione mediatica e a generare contenuti condivisi su tutte le principali piattaforme social della rete italiana senza alcuna sosta per i concorrenti.



