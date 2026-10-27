Grande Fratello Vip, i risultati del primo sondaggio per il finalista





La tredicesima puntata del reality show condotto su Canale 5 da Ilary Blasi ha aperto le votazioni per eleggere il primo finalista





La tredicesima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda lunedì 26 ottobre su Canale 5, ha regalato al pubblico una serata movimentata tra discussioni, confronti accesi, momenti di commozione e nuove tensioni tra i concorrenti. La conduttrice Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, si è trovata a gestire situazioni complesse causate dai rapporti difficili tra i protagonisti del reality di Mediaset.

A catalizzare l’attenzione è stato in particolare Alex Belli, finito al centro di numerosi scontri e protagonista di una reazione che ha lasciato senza parole gli altri inquilini della Casa. L’attore, dopo l’ennesima discussione con Alessandro Roncaccia, ha perso la pazienza e ha oltrepassato una porta di sicurezza per allontanarsi momentaneamente dal loft, salvo poi rientrare.

Nel corso della diretta c’è stato spazio anche per le emozioni, come quelle vissute da Valeria Marini, che ha ripercorso alcuni momenti difficili della propria vita privata prima di ricevere una lettera della sorella Claudia. Guendalina Tavassi ha conquistato la possibilità di parlare al telefono con il marito Federico Perna dopo aver vinto una sfida contro Carmen Russo. A rendere ancora più importante l’appuntamento è stato il verdetto del televoto, che ha visto proprio Valeria Marini ottenere il minor numero di preferenze e diventare la prima candidata alla prossima eliminazione. Questa decisione ha aperto la strada a una nuova fase del programma, destinata a cambiare gli equilibri tra i concorrenti.

Con la conclusione della puntata di lunedì, il programma è entrato ufficialmente nella fase decisiva verso la finalissima. Il pubblico non è chiamato semplicemente a salvare un concorrente dal rischio dell’abbandono, ma deve scegliere il primo finalista dell’edizione 2026. A contendersi questo privilegio sono sei protagonisti finiti al televoto dopo le nomination: Alessandro Roncaccia, Federica Morello, Marina La Rosa, Piera Meloni, Alex Belli e Jonathan Kashanian. Il concorrente più votato conquisterà direttamente un posto nell’ultima serata, mentre quello meno sostenuto diventerà il secondo candidato alla prossima eliminazione, affiancando Valeria Marini.

L’attesa per il risultato ufficiale è altissima e sul web hanno cominciato a circolare i primi sondaggi sulle preferenze dei telespettatori. Nella mattinata di martedì 27 ottobre il portale Angolo delle Notizie ha pubblicato una rilevazione per anticipare il possibile esito del televoto. I numeri delineano una situazione interessante. Alessandro Roncaccia è il concorrente che potrebbe conquistare il titolo di primo finalista del Grande Fratello Vip 2026, posizionandosi in testa alla classifica con il 37% delle preferenze. Per lui si tratterebbe di una soddisfazione importante, soprattutto alla luce delle continue discussioni con Alex Belli e delle accuse ricevute riguardo al rapporto con Piera Meloni.

Alle spalle del leader provvisorio compare Federica Morello, che raggiunge il 30% delle preferenze e si conferma la principale rivale nella corsa alla finale. Il distacco tra i due è di sette percentuali, una differenza significativa ma non tale da escludere ribaltamenti nei prossimi giorni. La classifica prosegue con Marina La Rosa, terza con il 23% dei voti, un risultato che la mantiene pienamente in corsa nonostante il divario dai primi due. Molto più distanti gli altri tre nominati: Piera Meloni raccoglie il 5%, Alex Belli si ferma al 3% e Jonathan Kashanian chiude la graduatoria con appena il 2% delle preferenze, rischiando di ritrovarsi nella posizione di secondo candidato all’eliminazione.

La posizione di Alex Belli sorprende particolarmente, poiché l’attore è stato uno dei concorrenti più discussi delle ultime puntate ma raccoglie un sostegno limitato dai lettori che hanno partecipato alla rilevazione. La sua situazione appare opposta a quella di Roncaccia, favorito dopo i confronti accesi avuti nella Casa. La visibilità televisiva e il consenso del pubblico non sempre procedono nella stessa direzione, e le percentuali dei sondaggi online non coincidono necessariamente con il televoto ufficiale. La partita rimane aperta in attesa del verdetto definitivo.

Per conoscere il nome del primo finalista bisognerà attendere venerdì 30 ottobre 2026, quando Ilary Blasi comunicherà in diretta su Canale 5 la decisione del pubblico. Soltanto allora si scoprirà chi avrà ottenuto il primo biglietto per la finalissima di dicembre e chi dovrà affrontare il rischio di lasciare la Casa. Nel frattempo, i prossimi giorni si riveleranno decisivi, poiché ogni discussione, alleanza o confronto potrà influenzare le preferenze dei telespettatori e mutare gli equilibri all’interno del reality.



