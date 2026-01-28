Ascolti TV 27 gennaio 2026, Morbo K davanti al film “L’ultima volta che siamo stati bambini”





La serata di martedì 27 gennaio 2026 ha offerto una varietà di programmi televisivi ai telespettatori, spaziando tra intrattenimento, informazione e approfondimenti. Su Rai 1 è andata in onda la prima parte della fiction Morbo K, ispirata a eventi reali legati all’equipe medica dell’ospedale Fatebenefratelli, che inventò una malattia contagiosa per proteggere gli ebrei dal rastrellamento del Ghetto di Roma avvenuto il 16 ottobre 1943. Questo dramma storico ha catturato l’attenzione del pubblico, registrando un notevole successo.





Dall’altra parte, Canale 5 ha trasmesso il film L’ultima volta che siamo stati bambini, anch’esso ambientato nel 1943 e incentrato sul tema della Shoah. In termini di ascolti, la fiction di Rai 1 ha avuto la meglio, con 2.539.000 spettatori e uno share del 15.6%, mentre il film su Canale 5 ha totalizzato 2.180.000 spettatori e uno share del 15%.

Passando ad analizzare gli ascolti delle altre reti generaliste, Boss in incognito su Rai 2 ha registrato 920.000 spettatori, corrispondenti a un 6% di share. Su Rai 3, il programma Farwest ha ottenuto 715.000 spettatori, pari al 4.9% di share. La partita di Coppa Italia tra Fiorentina e Como ha attirato 1.600.000 spettatori, con un 8.3% di share, mentre Cartabianca su Rete 4 ha raggiunto 482.000 spettatori, corrispondenti al 4% di share. Su Tv8, Christmas With a Crown ha totalizzato 312.000 spettatori, con un modesto 1.7% di share, e Cash or Trash sul NOVE ha fatto registrare 576.000 spettatori e un 3.4% di share. Infine, DiMartedì su La7 ha intrattenuto 1.480.000 spettatori, ottenendo un 9.5% di share.

Nella fascia dell’access prime time, i programmi di punta di Rai e Mediaset si sono sfidati nuovamente. Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino, ha registrato 4.973.000 spettatori, pari al 23.6% di share, mentre La Ruota della Fortuna, condotto da Gerry Scotti, ha ottenuto 5.273.000 spettatori e un 25.2% di share. In questo caso, il game show di Canale 5 ha vinto la sfida degli ascolti.

La serata di ieri ha dimostrato ancora una volta l’interesse del pubblico per le narrazioni storiche e i programmi di intrattenimento, evidenziando la capacità della televisione italiana di affrontare temi delicati e significativi attraverso la fiction e il cinema. La competizione tra le reti continua a essere agguerrita, con programmi che si contendono l’attenzione del pubblico in diverse fasce orarie.



