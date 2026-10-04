Ascolti Tv sabato 3 ottobre 2026: Ballando con le Stelle vince lo share con una lunga diretta, Tú Sí Que Vales domina per spettatori





Sabato 3 ottobre ha rappresentato il primo grande appuntamento autunnale del sabato sera, con l’atteso scontro fra due programmi cult del prime time italiano: Ballando con le Stelle su Rai1 e Tú Sí Que Vales su Canale 5. Una sfida ormai consueta che mette di fronte due format molto diversi ma capaci entrambi di conquistare milioni di spettatori.





Sul fronte di Rai1, Ballando con le Stelle ha preso il via confermando le novità di questa stagione, sia a livello di giuria che nel cast dei concorrenti, elementi che hanno mantenuto viva l’attenzione del pubblico nelle oltre tre ore di trasmissione. Il programma ha chiuso la sua diretta soltanto alle 1.40 di notte, per un totale di 2.485.000 spettatori e uno share pari al 25,6%.

Canale 5 ha risposto con Tú Sí Que Vales, un mix consolidato di esibizioni internazionali, momenti comici e una scenografia ormai rodata nel tempo. Il risultato è stato un numero superiore di telespettatori, ben 3.403.000, seppure lo share si sia fermato al 25,5%. La trasmissione si è conclusa molto prima rispetto a quella di Rai1, intorno alle 00.24, con un minutaggio più contenuto rispetto a Ballando con le Stelle.

Questa differenza nella durata spiega la sostanziale parità nei risultati: Canale 5 riesce a raggiungere un pubblico netto più vasto grazie a una serata più breve e compatta, mentre Rai1 prevale su share totale grazie alla strategia della lunga diretta. Si tratta di dinamiche ormai consolidate nel confronto annuale tra i due programmi, in cui la capacità di fidelizzare il pubblico nell’arco di tutta la serata diventa fondamentale.

La serata televisiva di sabato ha riservato anche altri numeri interessanti sulle restanti reti. Rai2 ha confermato la sua affidabilità con N.C.I.S. – Unità Anticrimine, che ha catturato 562.000 spettatori pari al 3,9% di share. Su Italia1, invece, il film L’era glaciale è riuscito a portare a casa 687.000 spettatori (4,3%). Su Rai3 il programma Blu Notte – Misteri Dimenticati si è fermato a 584.000 spettatori per una quota del 4,3%. Su Rete4 il film The Bourne Identity ha raccolto 495.000 spettatori pari al 3,5%.

La7 proponeva invece la prima parte di In Altre Parole, che ha interessato 946.000 spettatori con il 5,8%, mentre la seconda parte, In Altre Parole… Ancora, è scesa a 441.000 spettatori (3,3%). Sul fronte delle reti minori, Tv8 proponeva la partita Nations League tra Spagna e Repubblica Ceca, seguita da 589.000 spettatori (3,7%). Sul Nove, il programma Accordi & Disaccordi ha raggiunto 452.000 spettatori con il 3,3% di share.

Da segnalare inoltre la battaglia nell’access prime time, altro campo di confronto serrato. Qui Affari Tuoi su Rai1 e La Ruota della Fortuna su Canale 5 si sfidano puntata dopo puntata. Sabato 3 ottobre la sfida si è conclusa con un testa a testa pressoché perfetto, con Affari Tuoi che ha prevalso per una manciata di migliaia di spettatori, chiudendo a 3.883.000 telespettatori e al 24%, mentre La Ruota della Fortuna di Mike Bongiorno ha raccolto 3.854.000 spettatori a un passo, con il 23,7%. Entrambi i programmi hanno concluso la loro messa in onda alle 21.20, giocando quindi meno con la durata per non sovrapporsi ai programmi principali in prima serata.

Il sabato sera televisivo, dunque, entra ufficialmente nel vivo con questa doppia gara, che mette in campo due stili totalizzanti. Da un lato il ballo, con le sue coreografie, la tensione sportiva e la spettacolarità complessiva di Ballando con le Stelle, capace di perennemente reinventarsi pur mantenendo la sua formula. Dall’altro, Tú Sí Que Vales affascina con la varietà delle esibizioni, l’energia dei performer e momenti di intrattenimento comico calibrati per crescere in intensità senza stancare il pubblico.

I numeri risultano chiari: per il pubblico che vuole una serata lunga, ricca e senza interruzioni fino a notte inoltrata, la scelta cade su Rai1. Per chi preferisce un ritmo più concentrato e un programma che si chiude prima, la strada porta a Canale 5. Entrambi i protagonisti della serata mostrano la capacità di essere punti di riferimento per il vasto pubblico italiano, confermando il loro ruolo di pilastri della tv italiana nel sabato sera di prima stagione autunnale.

In questo primo appuntamento della stagione, la partita di ascolti rispecchia le strategie editoriali e i gusti diversi delle fasce di pubblico, aprendo una lunga sfida che proseguirà nelle prossime settimane. La curiosità rimane alta per vedere come evolverà questo confronto che, ancora una volta, divide e affascina il pubblico davanti al televisore.

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