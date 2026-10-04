Tragedia a Cassino, muore a 39 anni agente di polizia municipale coinvolto in un incidente stradale





Un dramma scuote Cassino e l’intera provincia di Frosinone. Antonio Iaquaniello, 39 anni, agente della Polizia Locale di San Donato Val di Comino, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nelle prime ore di sabato 3 ottobre lungo la via Casilina Sud. Papà di un bambino di appena due anni, Iaquaniello è stato travolto da un destino tragico e improvviso che ha gettato nello sconforto la sua famiglia e tutta la comunità.





La dinamica dell’incidente resta ancora al centro degli accertamenti da parte dei carabinieri, chiamati a fare chiarezza su quanto accaduto. L’auto su cui viaggiava il 39enne, una Nissan Micra, avrebbe improvvisamente perso il controllo per cause al momento non chiarite. Il veicolo si è ribaltato, finendo su un fianco e terminando la sua corsa contro un terrapieno, poco distante da una rotatoria situata vicino al centro commerciale Panorama, nell’area di confine tra Cassino e Cervaro.

Non è ancora stato possibile stabilire con certezza l’orario esatto del sinistro, ma l’allarme è scattato attorno alle 7 di mattina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale sanitario dell’Ares 118, ma purtroppo l’intervento non è servito a salvare la vita di Antonio Iaquaniello, che è deceduto a causa delle gravi ferite riportate nell’impatto.

Le indagini continueranno per verificare se il sinistro possa essere stato provocato da un malfunzionamento del veicolo, dalle condizioni del manto stradale, dalla scarsa visibilità dell’ora o da eventuali altri veicoli coinvolti. La salma del poliziotto locale è stata trasferita all’ospedale Santa Scolastica di Cassino, nella sezione di medicina legale, a disposizione della magistratura che valuterà se disporre l’autopsia per chiarire ogni dubbio sulle cause precise del decesso.

La notizia ha rapidamente fatto il giro della provincia, suscitando un profondo cordoglio tra cittadini e conoscenti. I messaggi di vicinanza e sostegno alla famiglia di Iaquaniello si sono moltiplicati sulle piattaforme social, esprimendo dolore e solidarietà per una scomparsa che ha colpito tutti. In particolare, è emersa la testimonianza dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Manu & Ale, con la quale Antonio aveva mantenuto un legame affettuoso e partecipava attivamente alle iniziative sportive locali. L’associazione lo ha ricordato come “una persona speciale”, capace di affrontare ogni evento con passione e amicizia, lasciando un vuoto incolmabile nel gruppo.

Il destino ha strappato a soli 39 anni un agente di polizia locale stimato per il suo impegno e la dedizione nel servizio. San Donato Val di Comino perde un punto di riferimento importante, mentre Cassino e l’intero Frusinate si affrettano a unirsi al cordoglio per la perdita di un giovane padre e uomo della legge. La comunità intera segue con attenzione gli sviluppi delle indagini, in attesa di capire cosa abbia causato questa tragedia sulla Casilina Sud, una delle arterie principali della zona.

Il ricordo di Iaquaniello rimane vividamente impresso nei cuori di chi lo conosceva e stimava. Oltre all’attività professionale, dietro l’agente si cela la figura di un uomo molto amato dai suoi cari e conosciuto per i valori di responsabilità e dedizione. La sua vita si è fermata troppo presto, lasciando un senso di vuoto difficile da colmare.

Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c’è quella di un possibile incidente autonomo dovuto a fattori quali la scivolosità dell’asfalto all’alba, condizioni climatiche o problemi tecnici del mezzo. Al momento nessun altro veicolo è stato segnalato come coinvolto, ma le verifiche proseguono per escludere ogni eventualità.

Sui social, la comunità esprime il proprio sostegno con messaggi che vanno al di là delle parole. Non si parla solo di un agente caduto sul campo, ma di un uomo che aveva intessuto rapporti profondi e significativi nella vita pubblica e privata. Le condoglianze si estendono con affetto a tutta la famiglia, unita nel dolore per la perdita che ha travolto per sempre la loro quotidianità.

Questo fatto richiama con forza l’attenzione sulla sicurezza stradale e sulle condizioni dei tratti di strada più pericolosi della zona, dove basta un attimo per cambiare il destino di una vita. Cassino piange un suo figlio e insieme a San Donato Val di Comino accompagna il suo protagonista nel silenzio di un addio che lascia un segno indelebile.

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