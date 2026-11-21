



A Milano è scomparsa all’età di 83 anni, durante il ricovero per polmonite. Le origini della maison affondano nella tradizione sartoriale familiare.





La scomparsa di Raffaella Curiel è avvenuta nella notte: aveva 83 anni ed era ricoverata in un ospedale di Milano per una polmonite. Gaetano e Gigliola, i suoi figli, hanno comunicato la notizia. Nel panorama della moda italiana, Curiel era apprezzata per la sua cultura e per il dialogo che instaurava tra arte e creazione. La sua idea di stile lasciava spazio alla personalità di chi portava un abito. La sartoria doveva esaltare la donna, non ridefinirla. Considerava ogni vestito una manifestazione artistica, purché non mettesse in ombra la persona o la costringesse a interpretare un’identità estranea al suo carattere.

Curiel si avvicinò alla sartoria nell’atelier materno, dove si recavano esponenti dell’alta società di Milano. In seguito, tra studi e lavoro creativo, trasformò quell’iniziale familiarità con gli abiti in una ricerca personale. Prima di dare vita alla sua casa di moda, ebbe un’esperienza professionale a Parigi da Balmain. La tradizione familiare e il passaggio francese contribuirono a un gusto raffinato, privo di eccessi. Lo showroom di New York aprì nel 1992 e, dal 1993, Gigliola affiancò la madre. La maison si fece strada anche in Giappone, allargando la presenza internazionale senza recidere le proprie radici familiari e milanesi.

Nel 2016 il marchio fu ceduto alla società cinese Red Stone, mentre la direzione creativa rimase alla famiglia. Anche la sede milanese cambiò: dall’indirizzo storico di corso Matteotti l’attività si trasferì in un nuovo atelier in via Monte Napoleone. Curiel affiancò al lavoro nella moda il sostegno a organizzazioni impegnate nel sociale: la Lega Italiana per la Lotta ai Tumori, la Croce Rossa Italiana e la Lega Lombarda contro la droga. Fu anche appassionata d’arte e frequentatrice del Teatro alla Scala, due aspetti della sua vita che si intrecciavano con l’attività sartoriale e con la partecipazione alla vita culturale milanese.

In occasione dell’apertura scaligera del 7 dicembre, Curiel preparava gli abiti di numerose signore presenti. L’appuntamento, che tornava ogni anno, rifletteva la sua dedizione alla moda e il suo amore per l’arte e per il Teatro alla Scala. Dal primo lavoro nell’atelier materno, il percorso professionale si era esteso a Parigi, New York e al Giappone, con Milano sempre al centro. Nel 1993 era cominciata la collaborazione con Gigliola, sua figlia, che aveva dato alla maison una dimensione di continuità familiare. La vendita del marchio a Red Stone non aveva modificato la gestione creativa, rimasta in famiglia. I figli hanno annunciato la scomparsa, senza fornire indicazioni sui funerali né su progetti della maison.



