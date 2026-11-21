



Marina La Rosa e Andreas Müller indicano Piera Meloni come possibile uscita. Il televoto deciderà tra lei, Alessandro Varsi e Federica Morello.





La semifinale del Grande Fratello Vip è ormai vicina, e nella Casa l’attenzione si concentra sul televoto imminente. Lunedì 23 novembre sarà deciso quale concorrente tra Alessandro Varsi, Federica Morello e Piera Meloni dovrà abbandonare il reality. I pronostici sono emersi al termine di una serata che, venerdì 20 novembre, era cominciata serenamente: gli abitanti hanno ricevuto gioielli, celebrato l’occasione con un brindisi e condiviso piadine. Finita la cena, si sono ritrovati all’aperto e hanno iniziato a immaginare chi sarebbe stato eliminato. Marina La Rosa ha dato avvio al confronto chiedendo ai presenti quale nome prevedessero per l’uscita definitiva.

Nel televoto flash della puntata precedente Federica Morello aveva ottenuto più preferenze di ogni altro concorrente, ma ha chiarito di non considerare quel successo una certezza di salvezza. I voti, ha osservato, possono mutare e a questo punto nessuno dovrebbe sentirsi al riparo. Piera Meloni ha formulato una valutazione opposta: a suo giudizio Federica sarebbe avvantaggiata. La possibile lotta per evitare l’uscita, nella sua previsione, coinvolgerebbe lei e Alessandro Varsi, che allora stava dormendo. Giulia Provvedi ha dichiarato che Federica non verrà eliminata; Alessandro Roncaccia ha citato le precedenti occasioni in cui la concorrente è stata salvata al televoto.

Roncaccia ha poi riferito a Piera che due persone nella Casa la considererebbero la probabile eliminata. Si tratterebbe di Marina La Rosa e Andreas Müller, che, secondo il racconto del concorrente romano, avrebbero espresso questa previsione nel corso della giornata. È un pronostico, non un’indicazione dell’esito: la decisione spetta al pubblico. Il riferimento potrebbe aver accresciuto i timori di Piera, ma il testo non riporta una sua risposta specifica. La Rosa, che poco prima aveva chiesto ai compagni chi sarebbe uscito, è dunque tra coloro a cui Roncaccia attribuisce l’ipotesi di un’eliminazione di Meloni.

Andreas Müller è intervenuto nel confronto ricordando che ciascuno dei concorrenti ancora presenti ha dimostrato qualità sufficienti per arrivare alla semifinale. Questa considerazione non ha indicato un nome come favorito: nella Casa sono emerse valutazioni diverse, che restano impressioni personali e non rivelano l’esito del televoto. Il prossimo appuntamento del Grande Fratello Vip è fissato per lunedì 23 novembre, in prima serata su Canale 5. Il pubblico deciderà chi fra Alessandro Varsi, Federica Morello e Piera Meloni dovrà fermarsi prima della finale. Soltanto dopo la diretta si saprà se l’ipotesi attribuita a Marina La Rosa e Müller corrisponderà al verdetto oppure se il voto smentirà quelle aspettative espresse dentro la Casa.



