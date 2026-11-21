Il conduttore ha condiviso una foto dall’ospedale e non ha chiarito il motivo degli accertamenti.





Il conduttore ha condiviso una foto dall’ospedale e non ha chiarito il motivo degli accertamenti.





Nick Cannon ha pubblicato venerdì 20 novembre su Instagram una fotografia dal letto dell’ospedale negli Stati Uniti, dove si trova per alcuni accertamenti medici. Nell’immagine appare disteso, coperto e con una mascherina; nel messaggio ha scritto che il mondo può portargli via molto e ha chiesto ai follower di pregare per lui. Il conduttore, comico e attore statunitense non ha precisato quale problema abbia richiesto il ricovero né ha fornito dettagli sulle sue condizioni. In seguito ha condiviso anche un’immagine di una tomografia computerizzata (Tac) e un filmato in cui una voce gli domanda se avesse già fatto quell’esame.

Nick Cannon vive con una malattia autoimmune, il lupus, diagnosticata nel gennaio 2012 e resa pubblica dopo complicazioni che includevano disturbi renali e coaguli polmonari. Nel post recente ha richiamato la propria condizione anche tramite #LupusWarrior. La patologia è in grado di colpire organi e tessuti sani; non è stato tuttavia specificato se il nuovo ricovero sia conseguenza di una riacutizzazione. Non è stata comunicata neppure la durata della permanenza in ospedale. Cannon, che ha 46 anni, ha presentato The Masked Singer ed è stato marito di Mariah Carey. Ha dodici figli, come ha dichiarato pubblicamente.

Monroe Cannon, quindicenne e figlia di Cannon e Carey, ha un fratello gemello, Moroccan. In seguito al messaggio del padre ha pubblicato una breve immagine animata che mostra qualcuno mentre piange. Anche Sexyy Red, Fat Joe, B. Simone e Ginuwine hanno manifestato solidarietà; Kenan Thompson ha scelto otto figure di mani giunte per esprimere una preghiera. In settembre, durante una conversazione con Us Weekly, il conduttore aveva illustrato le difficoltà della sua routine quotidiana. Raccontò che per tenere sotto controllo la malattia è necessario seguire un’alimentazione adeguata, concedersi riposo e allenarsi due volte ogni giorno. Aveva dunque descritto un impegno considerevole nella cura personale.

Nel corso degli anni Nick Cannon ha raccontato come la convivenza con il lupus abbia richiesto disciplina e cambiamenti nella vita quotidiana senza interrompere il lavoro e l’attenzione alla famiglia. Nell’intervista a Us Weekly dello scorso settembre aveva ricordato che ricevere la diagnosi rappresentò una svolta personale. Col tempo, però, aveva imparato a considerare la malattia una componente stabile della propria esistenza, capace anche di mantenerlo vigile. Aveva descritto l’esercizio come esigenza di salute, non come ricerca estetica, spiegando che talvolta si alza alle quattro per allenarsi e restare in vita. Per lui quella pratica costituisce una sfida personale affrontata con costanza.



