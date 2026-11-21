



A Quarto Grado l’uomo condannato all’ergastolo ribadisce di essere innocente e parla del ricorso in Cassazione, del lavoro a Bollate e della famiglia.





Durante il confronto televisivo con Quarto Grado Massimo Bossetti ha ripercorso la vicenda giudiziaria e la condanna definitiva all’ergastolo per la morte di Yara Gambirasio. L’ex muratore originario di Mapello ribadisce di non essere colpevole e dice di aspettarsi una possibile revisione del processo. La fiducia che manifesta non cambia la decisione per l’assassinio della tredicenne di Brembate di Sopra. Nella trasmissione di Retequattro ha parlato inoltre della detenzione e ha indicato il posto che, a suo giudizio, dovrebbe tornare al centro delle verifiche degli investigatori. Non ha fatto il nome di responsabili né rivolto accuse ad altri.

Alla domanda sulla possibilità di ottenere la revisione, Bossetti ha risposto di esserne convinto. Ha riferito che i suoi legali hanno presentato ricorso in Cassazione dopo che, il 5 ottobre, sarebbe stata respinta l’udienza; ha aggiunto di attendere che venga fissata quella successiva. Si tratta della ricostruzione fornita da lui nel programma. Bossetti ha detto che intende proseguire la battaglia giudiziaria e ha sostenuto che, a suo avviso, sulle indagini ci sarebbero aspetti da svolgere meglio. Interpellato su chi abbia ucciso Yara, non ha indicato nomi e ha rimandato la domanda ai propri avvocati, spiegando di non voler esporsi.

Secondo Bossetti, le verifiche dovrebbero ripartire dalla palestra: a suo dire, anche i suoi difensori collegano a quel luogo l’origine della vicenda e chiedono di ricominciare le indagini da capo. Si tratta di quanto sostiene lui, non di una conclusione investigativa appena raggiunta. Nel servizio si è parlato anche della permanenza nel carcere di Bollate, dove sta scontando la pena. L’uomo ha spiegato che gli è consentito lasciare l’istituto per svolgere un’attività lavorativa, attraverso una formula da lui descritta come diversa dall’articolo 21. Ha aggiunto che inizialmente non aveva mai voluto usufruirne, mentre in un secondo momento ha cambiato idea e ha accettato.

Nel corso del colloquio con Quarto Grado, Bossetti ha raccontato che svolge un’attività lavorativa legata all’isolamento termoacustico, con operazioni che interessano parti in acciaio. Ha detto di apprezzare questo impegno, perché gli consente di allontanare per un po’ il pensiero dalla sua situazione carceraria. Sulle visite familiari, ha affermato di vedere la moglie e i figli e di avere incontri regolari con loro. Riguardo al matrimonio, ha sostenuto che la relazione con la moglie rimane solida malgrado la detenzione. Ha chiarito che, secondo la propria valutazione, il rapporto non è terminato. Queste dichiarazioni sono state rese da lui in trasmissione.



